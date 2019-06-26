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竊匪潛參茸店掠走值90萬冬蟲草

2019-06-26 列印
竊匪潛參茸店掠走值90萬冬蟲草
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　　尖沙咀海防道四十一號地下一間參茸海味藥妝店發生爆竊案。昨早上九時許，四十九歲姓梁店員返回準備開門營業，發現店內有搜掠痕迹，貨倉後門被撬開，懷疑遭爆竊報案求助。

　　警員到場，負責人接通知返店點算，證實貨架上兩樽冬蟲草不翼而飛，總值約九十萬元。經翻看閉路電視錄影後，發現一名身穿T恤長褲竊賊，昨凌晨二時許從後巷爬入藥妝店天井後撬門入內犯案，得手後再循原路逃去，刻正緝捕竊賊歸案。

　　冬蟲草為珍貴中藥材，有補肺益腎功效。冬蟲草被列為國家二級保護物種，貴價的隨時每両售價逾二萬元，比黃金更值錢，因此有「藥黃金」之稱。

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