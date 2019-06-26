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大坑舞火龍獲選「優秀保護實踐案例」

2019-06-26 列印
大坑舞火龍獲選「優秀保護實踐案例」
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　　香港的中秋節大坑舞火龍獲國家文化和旅遊部，列入「國家級非遺代表性項目優秀保護實踐案例」。大坑舞火龍在全國三百四十七個提名項目中脫穎而出，成為五十個獲選的「優秀保護實踐案例」之一。

　　國家文化和旅遊部今年三月展開首次「優秀保護實踐案例」的遴選工作，向全國各地邀請提名合資格的非遺代表性案例，據各地方對所提名的非遺項目保護工作。

　　大坑舞火龍活動已有百多年歷史。昔日的大坑是一條客家村，據說曾受瘟疫之苦，因此該村村民會在每年農曆八月中秋節前後，進行三日舞火龍活動，以祈求合境平安。

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