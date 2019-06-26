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﻿浸大中醫院發現幼年生活壓力可致腸胃病﻿

2019-06-26 列印
■浸大中醫藥學院表示，目前愈來愈多證據指出，心理因素會導致腸胃疾病。
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　　香港浸會大學中醫藥學院發現一種名為「神經生長因子」的可溶性蛋白異常升高，是令幼年生活壓力引發腸易激綜合症的關鍵因素之一，是次研究首次揭示幼年的心理創傷與終身健康受影響的關聯，將有助日後研發治療腸胃疾病的方案。

心理因素導致腸胃疾病

　　研究團隊利用老鼠進行測試，發現在幼年經歷過母嬰分離的小鼠，承受幼年生活壓力，腸道的「神經生長因子」會異常升高，令腸道幹細胞增生分化，令腸嗜鉻細胞數量異常增多，引發腸易激綜合症，出現腸胃道疼痛加劇的症狀。

　　腸易激綜合症是一種影響消化系統的常見疾病，主要症狀有胃痙攣、腹脹、腹瀉和便秘等。浸大中醫藥學院表示，目前愈來愈多證據指出，心理因素會導致腸胃疾病，但暫時仍未有確切治療方法。

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