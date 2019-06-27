行為失當罪撤銷 煲呔終極上訴得直 謝法院還清白

終審法院昨日一致裁定前行政長官曾蔭權終極上訴得直，撤銷其公職人員行為失當的定罪，由於他已服刑，故不需要重審。終審法院認為，原審法官引導陪審員時出錯，未有清楚指出即使曾蔭權是故意沒有申報和商人黃楚標的關係，就是否就等於「明知故犯」。



終審法院指案件的重點，在於原審法官陳慶偉引導陪審團時，有沒有正確處理「明知故犯」和「嚴重性」兩項控罪元素。對於「明知故犯」，沒有申報與隱瞞是有分別的，隱瞞屬不誠實，而未有申報，即使是故意，或基於錯判。決策者在做決定時，已考慮過是否需要披露自己在當中的利益，但認為不用這樣做，該決定或可以說是有意，但因他無忽視披露的責任，只是不知道或不認為有責任申報，遂不構成「明知故犯」。這一點原審法官引導時無解釋清楚。



終院判詞指沒有「明知故犯」



曾蔭權貪污罪名不成立，評估他沒有申報的「嚴重性」時，就要考慮他背後動機及可能導致的後果，原審法官引導時沒有妥善分析這些問題，給予足夠指引，所以終院五位法官一致裁定曾蔭權上訴得直，撤銷定罪。



但判詞提到，若陪審團被正確引導的話，未必不可以將曾蔭權定罪。終審法院考慮到曾蔭權已完成服刑，認為重審不符合公義，決定不作出重審命令。



該宗涉本港最高官員的案件，一二年起廉署立案調查，指曾蔭權一○年與商人黃楚標商討租住深圳東海花園物業，但黃楚標為股東的雄濤廣播正向政府申請廣播牌照，曾蔭權並無向行會申報此事，最終廣播牌照批出。曾蔭權於一五年被起訴，包括一項特首接受利益罪及兩項公職人員行為失當罪，經兩次陪審團審訊，兩次均未能就貪污罪達成裁決，公職人員行為失當罪則一罪成一脫罪。曾蔭權就定罪及刑期上訴，上訴庭維持定罪，刑期由二十個月減至十二個月。



訴訟五年 幾耗盡畢生積蓄



據悉，曾蔭權四次打官司的律師團隊費接近三千萬港元。現在正與家人遊歐的曾蔭權發出聲明，五年來的訴訟，幾乎耗盡夫婦二人的畢生積蓄，亦令他和家人受盡折磨，心力交瘁，他感謝法院還其清白。他越洋對本報記者表示：「手機收到過百個恭賀短訊，長途電話幾十個，來自政府官員、前同事下屬、親友、神父同教友等。」