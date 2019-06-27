示威者夜圍警總 擲蛋拆招牌

民陣昨晚八時在中環愛丁堡廣場舉行要求撤回修訂《逃犯條例》的集會，其間，有人通過社交群組呼籲包圍警察總部，「香港民族陣線」召集人梁頌恆、主張「港獨」的學生組織「學生動源」召集人鍾翰林、「佔中輔警」楊逸朗等人，昨晚九時半在集會現場公開呼籲通宵包圍警總。



二次包圍警總行動，瞬間獲約三千多名示威者響應，眾人步行往警察總部，人群逼滿將灣仔軍器廠街馬路和行人路，高呼「釋放義士」等口號，又搬來大量鐵馬和木方，以索帶捆綁加固，堆放在已關閉的警總閘門前，部份人在駱克道、告士打道、夏慤道和金鐘道擺放雪糕筒，阻塞部份行車線。



警方一直容忍應對，只派遣數名佩戴長盾的防暴警員隔門把守。部份示威者向警總投擲雞蛋，並以雷射筆和電筒的強光照射警員，有人在警總門外放下狗餅和扮狗吠，並貼上「釋放（警務處處長）盧偉聰」標語，也有人以噴漆寫上辱警字句，更有青年將「警察總部」招牌拆走。



示威者圍堵警總多時後，及至今晨一時仍有約二千人聚集，不少人揚言會通宵留守，繼而在今早包圍律政中心。另外，部份示威者昨晚十時許企圖步往禮賓府期間，在花園道被一批警員阻止去路，眾人遂轉往警總抗議。



至於民陣昨晚的集會，主題為「撤回惡法，還我自由」，重申撤回《逃犯條例》修訂、撤銷暴動定性等幾項訴求，並用上九種語言高呼集會口號。集會人士逼爆大會堂、停車場及郵政總局對出空地，相信有超過五千人出席。



民陣中環集會 促撤回修例



民陣召集人岑子杰宣讀大會宣言，批評港府在修例一事上，「只有口頭上所謂道歉，實際上繼續無視市民的所有所求」，期望出席G20峰會的各國領袖，包括習近平回應香港提問，讓香港早日擁有民主自由，落實民主制度。