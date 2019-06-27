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【聖士提反書院校長講座】寄宿生活體驗 培育明日領袖

2019-06-27 列印
【聖士提反書院校長講座】寄宿生活體驗 培育明日領袖
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　　自2008年加入直資計劃，聖士提反書院於中一、中三及中五推行特定寄宿計劃，內容環繞有效學習、思考技巧、領袖訓練與升學就業輔導等，主力培育明日領袖。想聽校長分享，請登入http://bit.ly/2XgWIxU
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