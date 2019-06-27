情況失控使用合理警力 對近期﻿情況感痛心 ﻿﻿何超瓊：勿偏離理性討論﻿

政府暫緩修訂《逃犯條例》後示威遊行持續，香港各界婦女聯合協進會主席何超瓊表示，該會對香港目前情況很關注及痛心，她認同市民以理性、合法參與遊行表達訴求，理解市民有不同見解，但干擾公眾秩序、令其他人受威脅就不能接受。就「六一二」金鐘衝突一事，她支持警方在情況失控下使用合理警力。



何超瓊與香港婦協代表，昨日抱着沉重心情接受訪問，她說香港社會一直重視法治精神，最重要價值觀是以家庭為重、有和諧社會，應該用理性方法處理問題、解決不同見解。香港是自由地方，一直對此有足夠保障，也有不同渠道和平台讓市民發聲，像因修例引發的三次遊行或大小集會，就給予市民發表不同看法，當遊行在合理、有秩序、根據法規下進行，問題不大，但她關注到近來發展偏離理性討論、和平及法律賦予的方法，「干擾公眾秩序，甚至威脅其他市民」，是不合理的，破壞了香港整體情緒及形象。



早前反修例遊行百萬人參與，她認為大致有秩序，但當中出現小部份人有意造成衝突則無可置疑。



何超瓊批評小部份人在「綁架」其他百幾萬人，當有人破壞社會治安、構成不良影響，「政府、警察有必要盡快將情況控制，我不認為他們有做錯事，警察一定要維持秩序。」她相信，若有類似情況，其他地區警力的佈防定必較警隊在「六一二」或之後其他情況更嚴厲，「我不是單方面支持警察，希望大家從多方面看。」



香港婦協永遠名譽主席林貝聿嘉認同，遊行人士分兩批人，大部份是和平的，後來才發生衝突，「個個有備而來，帶眼罩、頭盔去遊行，點會咁做？是否一早預備做衝擊這些事情？」



上周五大批示威者再包圍警察總部，何超瓊質疑有人威脅警察不能執法，令其沒法發揮主要功效維護治安，世界其他社會人士對此都不會接納。



何超瓊相信，政府會重視合法訴求，「有人出來表達，哪怕只有十個人，都是重要的」。她希望市民能恰當表達，清楚了解政策議題，「是為政治？或純粹針對民生訴求？政府已接納市民訴求暫緩修例，繼續落去政治針對性是甚麼？」



修例風波除了令社會動盪，何超瓊認為對香港營商環境亦帶來不利，影響香港國際聲譽，因為海外人士並不完全清楚香港的情況，「擔心這個地方是否變質」。