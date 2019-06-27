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籲市民勿「為反而反」 否則社會難以前進

2019-06-27 列印
　　香港婦協主席何超瓊直言，現時誰做特首都會施政困難，因部份人有既定立場，根本不會理會政府做甚麼、講甚麼，「為反對政府而反對所有事」。她又呼籲政府要「官民合作」，秉持尋求合作的心態。

　　香港婦協副主席盧高靜芝表示，香港人都是愛香港的，對修例風波事件感到不幸、惋惜，因香港安寧受到破壞，管治和法治受到衝擊，香港在海外的聲名亦受到影響深遠。

她認為，不論是市民或政府，兩方面都有責任進行補救工作，盼大家應該平心靜氣再想一想，政府方面已經提出改善方案，會多聽民意，加強溝通，在政策諮詢上再做好些，期望社會正面向前行，重建市民對政府施政的信心。

　　她呼籲，參與遊行的市民也想想自己的角色，可以如何協助解決糾紛。
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