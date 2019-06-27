  • 2019年6月27日 星期四
  • 30º
  • 84%
熱門： 曾蔭權逃犯條例G20東京奧運香港小姐

日報新聞 > 港聞

美股中段升68點

2019-06-27 列印
　　美國周三股市向好，杜指中段報二六六一七點，升六十八點；納指則報七九三六點，升五十二點。滙控美國預託證券價格見六十四點三一港元，升零點一六港元；騰訊則見三百五十一點九二港元，升二點九二港元。

  紐約期金報每盎司一千四百一十六點五美元，跌二點二美元；紐約期油則報每桶五十九點四八美元，升一點六五美元。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd