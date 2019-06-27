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民陣反修例集會逼爆愛丁堡廣場

2019-06-27 列印
民陣反修例集會逼爆愛丁堡廣場
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　　民陣刻意在G20峰會前夕，昨晚在中環愛丁堡廣場對開空地舉行主題為「撤回惡法，還我自由」的集會，希望國際社會關注香港反修訂《逃犯條例》爭議，向特區政府施加壓力，有大批市民出席（見圖），不少人穿上黑色上衣。

　　民陣重申他們提出的四點要求，即撤回修例、林鄭月娥下台、撤銷金鐘暴動定性和徹查警方濫用武力等，並向參與者派發印着「Free Hong Kong」的標語。出席集會的尹小姐向傳媒表示，政府沒回應市民的訴求，擔心集會人數若不多，令訴求不了了之，決定出席集會。

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