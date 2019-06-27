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千五人馬拉松式赴19領館遞信

2019-06-27 列印
千五人馬拉松式赴19領館遞信
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　　反修訂爭議繼續發酵。在日本大阪召開G20國集團峰會前夕，千五名市民展開馬拉松式示威，遊行到與會十九國駐港領事館遞交請願信（見圖），爭取國際社會關注香港問題，在峰會上向國家主席習近平施壓。

　　整個行動歷時約七個小時。英國駐港副總領事彭雅慧親自接收請願信、南非使館職員聲稱會將信交給總統；俄羅斯領使館則沒有接收信件。

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