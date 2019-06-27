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消防主任協會促盡快批搬遷工程

2019-06-27 列印
　　香港消防主任協會表示，「搬遷尖沙咀消防局行動支援設施、消防同樂會和其他消防設施至九龍渡華路」的工務工程已於早前獲立法會工務小組委員會建議財委會審批，惟工程因立法會會期延誤，迄今還未被編入財委會的議程中，促當局本年度盡快審批。

　　協會表示，消防同樂會一直是員工舒壓增士氣的地方。若新消防同樂會重置工程未能在本立法年度獲財委會審批，同樂會停用的時間將會由原來的三點五年增至最少四年，將嚴重影響士氣。協會促當局將工程編入本年度的財委會議程當中，使相關工程得以盡快展開。

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