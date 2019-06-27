協會表示，消防同樂會一直是員工舒壓增士氣的地方。若新消防同樂會重置工程未能在本立法年度獲財委會審批，同樂會停用的時間將會由原來的三點五年增至最少四年，將嚴重影響士氣。協會促當局將工程編入本年度的財委會議程當中，使相關工程得以盡快展開。
消防主任協會促盡快批搬遷工程
協會表示，消防同樂會一直是員工舒壓增士氣的地方。若新消防同樂會重置工程未能在本立法年度獲財委會審批，同樂會停用的時間將會由原來的三點五年增至最少四年，將嚴重影響士氣。協會促當局將工程編入本年度的財委會議程當中，使相關工程得以盡快展開。
行為失當罪撤銷 煲呔終極上訴得直 謝法院還清白
終審法院昨日一致裁定前行政長官曾蔭權終極上訴得直，撤銷其公職人員行為失當的定罪，由於他已服刑，故不需要重審。終審法院認為，原審法官引導陪審員時出錯，未有清楚指出即使曾蔭權是故意沒有申報和商人黃楚標的關...
2019-06-27
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宣示堅定不移追捕腐敗份子 中紀委推「追逃追贓表情包」
昨日（二十六日）中共中央紀委國家監委網站推出「追逃追贓表情包」，其公告表示，過去中紀委堅定不移追逃追贓，佔據國際道義制高點，贏得國際社會尊重。在中央追逃辦成立五周年之際，他們決定推出一組主題表情包，既「生動新穎地表達追逃追贓堅定決心」，也再次宣示「海外不是法外，出逃不是出路」 。 過去中紀委亦多次在網站發文，表明追捕海外腐敗份子的決心，指就算「腐敗份子逃到天涯海角也要追回來，繩之以法。」 這是中紀委第二次推出表情包系列，二〇一七年十二月三日，中央紀也曾推出十六款反對四風、反對特權等「八項規定」相關表情包。 在二○一四年的中共中央紀委第三次全會上，中國國家主席習近平便提出，...
2019-06-27
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米高積遜逝世十周年 各地歌迷獻花悼念
周二是樂壇天王米高積遜逝世十周年，大批樂迷前往加州格倫代爾鎮的森林草坪紀念公園他的墓前拜祭，獻上鮮花和心意卡，也有人擺放他的遺像，向他致敬。雖然已離開人世十年，但許多歌迷仍對他念念不忘。 當地一家花店接到來自日本一名顧客的定單，送上一束花到米高墓前。另有一束花經過精心設計，是伊朗國旗的顏色，心意卡上寫上：「伊朗（心心）MJ」。另有一束花的心意卡寫道：「來自丹麥的愛。」也有一批樂迷前往米高積遜生前所住的最後一個居所，即洛杉磯荷爾貝山住宅區的大屋外面憑弔。
2019-06-27
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潤地保利斥129.16億奪啟德地
啟德4C區1號住宅地皮，原先於本月中截標，但政府延至上周五截標，地政總署昨公佈招標結果，由華潤置地及保利置業，斥129.16億奪得，以地皮可建樓面約71.4萬方呎計，每呎樓面地價達18080元，符合市...
2019-06-27
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努欽放風貿戰傾掂九成 習特會前報喜 美股仍軟
美國財長努欽在G20峰會「習特會」前放出好消息。據美國財經新聞網CNBC報道，努欽表示中美談判已完成90%，並相信有可能達成協議。他希望「習特會」能聽到中方願意重返談判桌，這樣對中國經濟有好處，亦可令...
2019-06-27
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森巴八強火力全開 耶穌領銜煲「圭」
巴西前鋒加比爾捷西斯在美洲國家盃表現不俗，惟獨欠缺士哥。教練迪堤力撐他在周四八強主場對巴拉圭續任正選，跟進攻拍檔羅拔圖法明奴和菲臘比古天奴等聯手領軍取勝打入四強，讓球主客和森巴讓兩球「主勝」無問題。 （Now650台、Now E明早8:30直播） A組首兩仗任後備的加比爾捷西斯，最後一輪對秘魯改當正選右翼表現活躍，臨完場前更博得十二碼親自操刀惜宴客，幸無礙巴西大勝5:0，分組兩勝一和首名晉級。迪堤力撐加比爾捷西斯：「他雖沒有入球，但表現值得讚賞，更重要助球隊取勝。」相信加比爾捷西斯今仗還會跟法明奴、古天奴和艾華頓索拉斯合力攻堅，威力予人信心。 巴拉圭不勝晉級待宰 巴...
2019-06-27
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現場實況 全新Z4熱鬧出巡
寶馬香港上周日（6月23日）替全新Z4舉行了別開生面登場派對，三輛全新Z4聯同本地五個車會派出約八十輛不同年代的Z3、Z4及其他寶馬車系，浩浩蕩蕩一同Morning Drive遊車河，場面熱鬥壯觀。文...
2019-06-27
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警民關係愈見緊張 TVB網劇《衝鋒隊2019》急停拍
由方力申、林夏薇及海俊傑等主演，以唱好及介紹衝鋒隊（EU）的TVB網劇《衝鋒隊2019》早於月初已開工，有傳TVB眼見香港警民關係緊張程度日漸升級決定停拍，求證該劇監製李志倫(Jacky)，他向本報證...
2019-06-27
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巴士的點評——令人抑鬱的不合作示威
由專上學院學生發起的不合作運動，近幾日在灣仔入境大樓及稅務大樓示威。 周一的示威，令到市民感到非常不便。有女會計師在鏡頭前控訴學生，「你唔使搵食，我要搵食！」結果學生在周二搞「sorry行動」，但繼續逼爆稅務大樓。 有朋友發來訊息，說她見到女會計師控訴的新聞片，情緒尚好，但看到另一條示威者阻礙電梯關門的新聞片，只見電梯門不斷開合，令她的抑鬱症發作，今日要去看醫生安排就醫。我不聽不知，原來持續的示威，對一般市民的情緒也有影響。 她說的那條新聞片，只見一班市民在政府大樓的電梯之內，而示威者在站於電梯門邊，每當電梯門關上，示威者就用手拍電梯門，令到電梯不能關門。電梯內的市民只是很...
2019-06-27
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順理成章——睇心水配合策略
一直以來，評馬人每場大多會提供四匹心水馬予馬迷參考，而在大多數人的心目中，這類提供有否水準，是按單場賽果來作準。 成績最佳者自然是順序命中四重彩，即使不是順序，如提供四匹馬全入前四名，也被視為極有水準了。其次便是命中三重彩及連贏位，如果首選跑第一，固然遠勝由二、三、四選所命中的QT。但有時也要看看當中是否命中冷馬，如果命中派彩逾千元的連贏位，即使是出自配腳，如此成績自然就更值得列作威水版。 不過很多人也忽略了用另一個角度來看心水，例如將每場四匹心水馬作以投注孖寶或三寶，有時收穫還勝過單場中QT。像剛周日第九及第十場，不少評馬人的提供未必有齊「水火風」及「紅麗舍」，此逾二千元...
2019-06-27
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