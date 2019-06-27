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麻繩勒頸案 青年囚八個月

2019-06-27 列印
　　患過度活躍症的二十一歲男子，今年二月因「壓力大，唔想讀書」，在行人天橋以麻繩勒頸襲擊一名女途人，事主反抗掙脫後，幸得兩名途人協助得以制服男子。涉案青年昨在東區裁判法院就一項企圖導致他人身體受嚴重傷害罪被判囚八個月。裁判官香淑嫻直斥被告犯案情節嚴重，監禁是判刑的唯一選擇。

　　裁判官香淑嫻在判刑時引述感化官的報告，稱被告對自身問題缺乏認知，又對壓力問題、做事後果和手法等理解薄弱，且不受家長管教。香官斥被告犯案情節嚴重，幸好案發時有他人在場，事主才免受更大的傷害。

　　案情指被告於今年二月十三日晚，在筲箕灣東熹苑附近行人天橋戴著口罩及手套，以麻繩從後勒着女事主頸部。

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