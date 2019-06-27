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逾兩成居屋買家 由父母資助首期

2019-06-27 列印
　　私樓價高，居屋搶手，有議員擔心年輕的申請者是否有能力負擔？運房局回應稱，資料顯示一七年購買居屋的人士中，有兩成二的買家是透過父母資助付首期，另有一成一買家是向朋友求助獲得首期款項。

　　運房局稱，自推出居屋以來，房委會一直容許買家接受家人朋友的財政資助。同時房委會亦會向銀行或財務機構，提供按揭還款保證，協助居屋買家申請按揭。

　　至於議員建議設立最低收入限制，運房局認為會影響真正有需要購買居屋的人士，因為入息或資產低於限額者，並不一定沒有家人或朋友資助。而去年出售的居屋單位更達四千四百三十一個。

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