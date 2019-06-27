﻿吊臂車花園道失控剷路﻿﻿四人受傷險釀巨禍﻿

中環美國駐港領事館對開花園道「長命斜」，昨午發生驚險交通意外。一輛吊臂車落斜期間至一交通燈位前失控，撞向前面兩輛停燈位客貨車及的士後，貨車餘勢未了，再衝前數十米鏟上行人路梯級撞纜車站外鐵柱停下，幸未有途人被撞，意外中四人受傷，報警後傷者獲送院，意外原因警方仍調查中。



昨午近三時，一輛吊臂貨車，由六十六歲姓許男子駕駛，載着一名六十八歲姓馮跟車工人，沿有「長命斜」之稱的花園道落斜行駛，當駛至美國駐港領事館對開交通燈位時，司機聲稱腳掣突然失靈，無法煞車下，順序狂撼前面兩停交通燈前等候轉燈的商用客貨車及載客的士。



吊臂貨車猛撞前面兩車及推行後，疑車速高及衝力大下，未有停下，繼續向下衝數十米向右鏟上山頂纜車站的聖約翰大廈對開行人路，撞毀三條約一米高鐵柱、一條約四米長的鐵欄，然後衝上梯級撞及大廈一條直徑約一米高約兩米鐵柱才停下。意外中的士五十六歲姓周司機及十歲姓傅乘客女童輕傷，客貨車二十八歲姓陳司機及貨車六十八歲姓馮跟車腳部受傷，報警後四名傷者全部獲送院，治療後幸無大礙。



意外中幸沒有途人被撞倒受傷，肇事吊臂貨車沒有人受傷，警方現場為其進行酒精呼氣測試，證實沒有飲酒，現場助查後被帶返警署進一步調查。警方事後將肇事車輛拖走待稍後檢驗，意外原因警方仍調查中。



曾發生多宗嚴重車禍



現場花園道過去亦曾發生嚴重車禍，其中最嚴重一宗發生於○八年六月二十九日，一輛滿載乘客旅遊巴落斜至美國駐港領事館外失控，撞及五輛的士及三輛私家車，再衝上行人路撞倒多名途人；部份車被撞至翻側及四輪朝天。車禍導致一名十三歲女學生李翠芬慘死及三十二人受傷。



