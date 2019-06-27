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四眼男疑詐瞓非禮女乘客

2019-06-27 列印
四眼男疑詐瞓非禮女乘客
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　　女士小心！有網民在社交網站facebook群組發文及相，引述朋友稱前日坐地鐵上班期間，發現疑似非禮事件。從照片可見，一名戴眼鏡的男乘客合眼疑似睡覺（見圖），以外套遮掩上身，涉伸手撫摸鄰座女乘客胸部。

　　樓主引述友人說，當時該名女乘客未有大叫非禮，亦無異樣，不清楚兩人關係，故未有出言阻止，「但到最後，個女仔急急腳咁走咗去，就肯定佢哋係唔識嘅，所以o依家喺度問下有無人識個女仔，同有冇需要報警，如要報警，有相同人證幫佢。」帖文一出隨即引起網民熱議，有網民留言稱有非禮之嫌，不過亦有人認為女乘客若被非禮仍毫無反應，對事件嘖嘖稱奇，「你唔畀人哋係情侶咩，摸到咁都會冇反應？」

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