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﻿韓國超萌乳酪粉 每日四蚊Shake出健康！

2019-06-27 列印
﻿韓國超萌乳酪粉 每日四蚊Shake出健康！
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　　好多人會揀乳酪做零食，《頭條日報》為大家推介一款韓國製Yogur Train即沖乳酪粉，健康有益仲好抵食，一盒六包換購價$24，平均每日只係$4一包，比市面一杯即食乳酪價錢平好多，必買！

　　現時市面賣嘅乳酪唔一定有益生菌，但Yogur Train乳酪粉含兩種歐洲生產被公認為安全性高嘅乳酸菌，包括保加利亞乳桿菌及嗜熱鏈球菌，前者有改善腸道、幫助乳糖消化嘅功效，後者可以幫助食物消化，改善便秘及增加免疫功能，大人細路都可以放心當零食！套裝乳酪粉一盒六包連搖搖杯一隻，包裝萌爆吸睛，內有原味、香蕉、芝士及芒果四款味道，只需將乳酪粉加鮮奶搖勻即飲，非常方便！父母仲可以同小朋友一齊親子製作，配搭唔同水果或燕麥，創出不同乳酪食譜！讀者現憑指定印花加$24即可換購即沖乳酪粉連搖搖杯套裝（建議零售價$39.9），一次過試勻四款口味，正！即Scan QR code攞電子印花及睇換購詳情啦！
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