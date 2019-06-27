  • 2019年6月27日 星期四
  • 30º
  • 84%
熱門： 曾蔭權逃犯條例G20東京奧運香港小姐

日報新聞 > 港聞

前「豪宅大王」秦錦釗脫洗黑錢罪

2019-06-27 列印
　　前「豪宅大王」兼建萊集團前主席秦錦釗原涉嫌與他人洗黑錢近港幣三十三億元，並以運送環保紙及鋁碎廢料等物件作掩飾，串謀走私價值近港幣四千萬元的工業用金屬、電子器材等未列艙單貨物到內地。

  案件檢控至今近五年，法官昨於區域法院裁定否認一項串謀輸出未列艙單貨物罪及一項串謀洗黑錢罪的五名被告無罪釋放，而另外一名在審訊前認罪的被告秦礎成則申請推翻認罪答辯，譚思樂法官把申請押後至本周五再審。

　　控方因涉案出口艙單及內地證言經案中案審訊後不獲呈堂，故就串謀輸出未列艙單貨物罪不提證供起訴，譚官即判被控串謀輸出未列艙單貨物罪的五名被告秦錦釗、林雅茵、陳潔貞、侯宗慈以及傅朝華罪脫。　　



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd