前「豪宅大王」秦錦釗脫洗黑錢罪

案件檢控至今近五年，法官昨於區域法院裁定否認一項串謀輸出未列艙單貨物罪及一項串謀洗黑錢罪的五名被告無罪釋放，而另外一名在審訊前認罪的被告秦礎成則申請推翻認罪答辯，譚思樂法官把申請押後至本周五再審。
控方因涉案出口艙單及內地證言經案中案審訊後不獲呈堂，故就串謀輸出未列艙單貨物罪不提證供起訴，譚官即判被控串謀輸出未列艙單貨物罪的五名被告秦錦釗、林雅茵、陳潔貞、侯宗慈以及傅朝華罪脫。
終審法院昨日一致裁定前行政長官曾蔭權終極上訴得直，撤銷其公職人員行為失當的定罪，由於他已服刑，故不需要重審。終審法院認為，原審法官引導陪審員時出錯，未有清楚指出即使曾蔭權是故意沒有申報和商人黃楚標的關...
2019-06-27
昨日（二十六日）中共中央紀委國家監委網站推出「追逃追贓表情包」，其公告表示，過去中紀委堅定不移追逃追贓，佔據國際道義制高點，贏得國際社會尊重。在中央追逃辦成立五周年之際，他們決定推出一組主題表情包，既「生動新穎地表達追逃追贓堅定決心」，也再次宣示「海外不是法外，出逃不是出路」 。 過去中紀委亦多次在網站發文，表明追捕海外腐敗份子的決心，指就算「腐敗份子逃到天涯海角也要追回來，繩之以法。」 這是中紀委第二次推出表情包系列，二〇一七年十二月三日，中央紀也曾推出十六款反對四風、反對特權等「八項規定」相關表情包。 在二○一四年的中共中央紀委第三次全會上，中國國家主席習近平便提出，...
2019-06-27
周二是樂壇天王米高積遜逝世十周年，大批樂迷前往加州格倫代爾鎮的森林草坪紀念公園他的墓前拜祭，獻上鮮花和心意卡，也有人擺放他的遺像，向他致敬。雖然已離開人世十年，但許多歌迷仍對他念念不忘。 當地一家花店接到來自日本一名顧客的定單，送上一束花到米高墓前。另有一束花經過精心設計，是伊朗國旗的顏色，心意卡上寫上：「伊朗（心心）MJ」。另有一束花的心意卡寫道：「來自丹麥的愛。」也有一批樂迷前往米高積遜生前所住的最後一個居所，即洛杉磯荷爾貝山住宅區的大屋外面憑弔。
2019-06-27
啟德4C區1號住宅地皮，原先於本月中截標，但政府延至上周五截標，地政總署昨公佈招標結果，由華潤置地及保利置業，斥129.16億奪得，以地皮可建樓面約71.4萬方呎計，每呎樓面地價達18080元，符合市...
2019-06-27
美國財長努欽在G20峰會「習特會」前放出好消息。據美國財經新聞網CNBC報道，努欽表示中美談判已完成90%，並相信有可能達成協議。他希望「習特會」能聽到中方願意重返談判桌，這樣對中國經濟有好處，亦可令...
2019-06-27
巴西前鋒加比爾捷西斯在美洲國家盃表現不俗，惟獨欠缺士哥。教練迪堤力撐他在周四八強主場對巴拉圭續任正選，跟進攻拍檔羅拔圖法明奴和菲臘比古天奴等聯手領軍取勝打入四強，讓球主客和森巴讓兩球「主勝」無問題。 （Now650台、Now E明早8:30直播） A組首兩仗任後備的加比爾捷西斯，最後一輪對秘魯改當正選右翼表現活躍，臨完場前更博得十二碼親自操刀惜宴客，幸無礙巴西大勝5:0，分組兩勝一和首名晉級。迪堤力撐加比爾捷西斯：「他雖沒有入球，但表現值得讚賞，更重要助球隊取勝。」相信加比爾捷西斯今仗還會跟法明奴、古天奴和艾華頓索拉斯合力攻堅，威力予人信心。 巴拉圭不勝晉級待宰 巴...
2019-06-27
寶馬香港上周日（6月23日）替全新Z4舉行了別開生面登場派對，三輛全新Z4聯同本地五個車會派出約八十輛不同年代的Z3、Z4及其他寶馬車系，浩浩蕩蕩一同Morning Drive遊車河，場面熱鬥壯觀。文...
2019-06-27
由方力申、林夏薇及海俊傑等主演，以唱好及介紹衝鋒隊（EU）的TVB網劇《衝鋒隊2019》早於月初已開工，有傳TVB眼見香港警民關係緊張程度日漸升級決定停拍，求證該劇監製李志倫(Jacky)，他向本報證...
2019-06-27
由專上學院學生發起的不合作運動，近幾日在灣仔入境大樓及稅務大樓示威。 周一的示威，令到市民感到非常不便。有女會計師在鏡頭前控訴學生，「你唔使搵食，我要搵食！」結果學生在周二搞「sorry行動」，但繼續逼爆稅務大樓。 有朋友發來訊息，說她見到女會計師控訴的新聞片，情緒尚好，但看到另一條示威者阻礙電梯關門的新聞片，只見電梯門不斷開合，令她的抑鬱症發作，今日要去看醫生安排就醫。我不聽不知，原來持續的示威，對一般市民的情緒也有影響。 她說的那條新聞片，只見一班市民在政府大樓的電梯之內，而示威者在站於電梯門邊，每當電梯門關上，示威者就用手拍電梯門，令到電梯不能關門。電梯內的市民只是很...
2019-06-27
一直以來，評馬人每場大多會提供四匹心水馬予馬迷參考，而在大多數人的心目中，這類提供有否水準，是按單場賽果來作準。 成績最佳者自然是順序命中四重彩，即使不是順序，如提供四匹馬全入前四名，也被視為極有水準了。其次便是命中三重彩及連贏位，如果首選跑第一，固然遠勝由二、三、四選所命中的QT。但有時也要看看當中是否命中冷馬，如果命中派彩逾千元的連贏位，即使是出自配腳，如此成績自然就更值得列作威水版。 不過很多人也忽略了用另一個角度來看心水，例如將每場四匹心水馬作以投注孖寶或三寶，有時收穫還勝過單場中QT。像剛周日第九及第十場，不少評馬人的提供未必有齊「水火風」及「紅麗舍」，此逾二千元...
2019-06-27