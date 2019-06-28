﻿沙中線有望2021年全開通 紅磡站加固毋須拆卸

港鐵已就沙中線紅磡站月台剪鋼筋事件向特區政府提交兩份報告，據悉鋼筋不合格率約為百分之二十。實政圓桌立法會議員田北辰透露，紅磡站月台擴建部份毋須拆卸，但走廊部份則須加固，工程包括「鑽窿種鐵」，部份位置加裝工字鐵，估計需時六至九個月，加固費用將由港鐵承擔。他估計，沙中線有望二○二一年底全線開通。



沙中線去年被揭發剪鋼筋事件，原本須用螺絲帽接駁的鋼筋，疑未有完全扭入螺絲帽，鋼筋甚至被剪短，導致須鑿開石屎進行檢驗。經檢測的一百九十一支鋼筋，其中三十九支扭入螺絲帽長度不足三十七毫米的最低要求，不合格率約百分之二十。



田北辰指港鐵承擔費用



據了解，港鐵先後向特區政府提交兩份報告，內容包括鑿石屎檢測結果、綜合月台結構分析、月台拆卸重建抑或以加固工程處理等。港鐵目前與政府的工程團隊研究解決方案，包括計算結構安全性、補救方法及在狹窄月台如何展開補救施工。



實政圓桌的立會議員田北辰表示，港鐵認為紅磡站擴建部份毋須拆卸重建，但東西走廊和南北走廊月台須進行修補加固工程。據了解，加固方法包括「鑽窿種鐵」，即在牆內打入鐵支加固；部份位置則可能會加裝工字鐵支撐，預計需時六至九個月左右。他相信沙中線大圍至紅磡段最遲明年底有望通車。



對於加固工程費用，田北辰表示立法會不須批出撥款，港鐵須作承擔，港鐵很可能會向涉及事件的總承建商禮頓追討。田北辰又稱，最近與港鐵候任主席歐陽伯權溝通，正游說港鐵今年內安排沙中線局部通車至啟德站，他認為不會有技術問題；他亦希望港鐵加快沙中線過海段工程，令整條沙中線可在二○二一年底全面通車。



屯馬線有望明年底通車



他表示，原定二○一九年通車的屯馬線（包括西鐵線、沙中線及馬鞍山線的連貫新界西、新界東和九龍西、九龍東的鐵路系統），除沙中線過海段外，可望明年底全面通車，屆時將可紓緩九龍塘站轉車的擠逼情況。