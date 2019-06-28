防暴警凌晨清場拘一人﻿﻿﻿一哥：圍警總並非無後果﻿

反修訂《逃犯條例》示威者前晚第二次圍堵灣仔警察總部，人數高峰期達一千人，有人用鐵馬堵塞警總出入口，並拆毀外牆字牌，警方一直忍耐，直至昨日凌晨三時半派防暴警員清場，拘捕一名涉襲警男子，並記錄六十人身份證。保安局局長李家超斥示威者破壞警總，已超越表達言論自由的底線，做法「危險」；警務處處長盧偉聰表示，警方容忍不代表示威者的所有行動無後果。



前晚近千名示威者響應多個組織號召，圍堵警總，他們身穿黑衣及戴上口罩，搬動鐵馬及木條阻塞警總所有出入口，並在外牆掛上「釋放義士」橫額，拆毀牆上字牌。示威者要求與盧偉聰對話，其間高呼「釋放盧偉聰」、「香港人加油」等口號。警總內有多名警員持盾牌戒備，並鎖上正門大閘，亦有警員以攝影器材記錄示威者行動。大批示威者佔據軍器廠街馬路，現場交通受阻。



便衣警被指帶頭衝擊 警斥虛構



接近凌晨時份，一名灰衣男子於灣仔告士打道嘗試進入警總，被示威者擲雞蛋及膠欄杆阻撓，雙方推撞。灰衣男被示威者圍在警總外一角，他打電話求救，有示威者以激光筆射向該男子。在場的公民黨議員楊岳橋及譚文豪與灰衣男交涉，男子承認自己為警員，正回警總上班。其後，警總警員打開鐵閘，灰衣男在同袍保護下入內。



凌晨三時半，示威者人數減少，防暴警察走出警總，驅散示威者，各人四散，防暴警員在修頓球場外截停六十人，記錄各人身份證，拘捕一名涉嫌襲警人士。



網上有傳聞指，灰衣便衣警員企圖煽動示威者衝擊警總。警方在社交專頁澄清，斥指控全屬虛構，強調該警員當時正在回署上班途中，並沒有扮示威者或作任何煽動行為。



李家超昨午到警總安撫警員後會見記者。他指示威者違反公共秩序或傷害他人，已超越表達言論自由的底線。



警隊處理兩次總部被圍堵時表現極度容忍，但示威者一次又一次挑釁、侮辱、攻擊，做法「危險」。盧偉聰強調，警方容忍但不代表示威者的所有行動無後果。



林鄭露面見警隊代表



連日來沒有出席公開活動的行政長官林鄭月娥，昨在禮賓府與四個警察評議會職方協會的主席及副主席見面。她說，明白社會爭議令警隊甚至他們的家人備受壓力，更有小部份市民刻意挑釁警方，情況不能接受。



林鄭表揚警隊在困難時刻仍一如既往保持高度專業和克制，不偏不倚對違法行為採取執法行動，繼續為市民服務，她及管治團隊會繼續全力支持警隊。



