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「佔中輔警」楊逸朗　涉襲警被捕

2019-06-28 列印
「佔中輔警」楊逸朗　涉襲警被捕
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　　立法會議員朱凱廸證實，於昨日凌晨防暴警察在警察總部外的清場行動中，有「佔中輔警」之稱的楊逸朗涉嫌襲警罪名而被捕。楊逸朗被制服後不適送律敦治醫院治理，目前情況穩定。

　　楊逸朗為樹仁大學學生會前會長，曾以輔警身份參與二○一四年「佔中運動」，於衝突中受傷並被捕，因而得名。他亦於二○一五年十二月九日，立法會就俗稱「網絡廿三條」的《版權（修訂）條例草案》進行二讀當晚，引致立法會大樓附近的垃圾桶爆炸。楊逸朗與另一男子被控串謀縱火罪，被判罪成及判囚兩年。楊逸朗不再任輔警，目前是「民權抗爭」發言人。

　　朱凱廸昨早到醫院準備探望楊逸朗，被警方拒絕。獲准探望的義務律師表示，楊逸朗目前情況穩定。

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