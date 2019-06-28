七一﻿金紫荊升旗 網民號召阻﻿塞

政府修訂《逃犯條例》引起抗爭不斷，下周一七月一日是香港回歸二十二周年，特區政府每年七一都在灣仔金紫荊廣場舉行升旗典禮，行政、立法、司法主要人員、中央政府駐港主要官員、外國領事及社會賢達等數百人會出席。有網民擬在下周一升旗禮時發難，號召塞爆金紫荊廣場，以阻礙升旗禮。民政事務總署表示，當日原定要參與的學生、制服團體將毋須出席。



昨日網民有新搞作，發起名為「塞爆金紫荊、香港不舉」的不合作運動。於凌晨時份有網民透過Telegram、連登討論區討論部署，召集於七一前一晚進入金紫荊廣場觀禮區，練習唱聖詩，並帶備樂器，當作宗教聚會。



網民強調若遭到警方驅趕亦不反抗，留在觀禮區外，利用手機app「ampme」令大家的手機同步播放背景音樂，形成多個揚聲器，萬人合唱外國「社運名歌」《Do You Hear the People Sing》，希望蓋過現場的國歌聲音，搞亂升旗儀式，令聲音錄入現場直播的電視新聞片段。行動宗旨是要求撤回《逃犯條例》、撤銷暴動定性、釋放被捕人士、嚴罰違反守則的警員四大訴求。



不安排制服團體出席



民政事務總署回應指，因應近日社會情況及基於安全考慮，七一升旗禮將不會安排學生及制服團體出席。同時，多個制服團隊包括醫療輔助隊、紅十學會等陸續接獲當局通知，不用參與下周一的升旗禮。



每年七一回歸紀念日的早上七時半，金紫荊廣場都會舉行升旗儀式，升旗儀式除了穿著禮服警察樂隊外，由多個紀律部隊組成的儀仗隊亦會參與儀式，警察升旗隊升起國旗、區旗時，中學合唱團會領唱中華人民共和國國歌，升旗完畢後兩艘滅火輪會在對出的維多利亞港海面作噴水表演；政府飛行服務隊的直升機亦會繫著國旗與區旗，由西向東，低飛越過會場上空。之後香港警察樂隊會演奏《回歸頌》作結。整個過程約三十五分鐘。



