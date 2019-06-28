示威者圍律政中心 促鄭若驊撤暴動定性

反修訂《逃犯條例》示威蔓延至律政中心外，示威者要求律政司司長鄭若驊撤回六一二警民衝突的暴動定性、承諾不檢控抗爭者及獨立調查警方「暴行」。律政中心附近有大批警員駐守，一度與示威者對峙。鄭若驊未有作出回應。



昨早十時開始，近三百名示威者響應網上「拜訪律政遺址」及「觀賞建築風格」的號召，到中環律政中心外聚集，他們高叫「鄭若驊出來」及「撤回暴動聲明」等口號，要求她回應訴求。



香港眾志十多名成員到場，香港眾志秘書長黃之鋒表示，他們是響應網上呼籲到場，要求鄭若驊面對民意，停止拘捕和檢控示威者，和停止將有關的示威活動定性為「暴動」。到午膳時間，黃之鋒亦呼籲示威者讓想離開律政中心的職員離開，更指「無任歡迎佢哋提早收工」。



部份示威者站出馬路，佔據部份下亞厘畢道往紅棉路方向的行車線，有車輛受阻。示威者自發指揮交通，向駕駛者致歉。到下午，有示威者以鐵馬圍封律政中心側門行人路，另有示威者搬水馬堵塞律政中心側門外的行車路。近一時，有示威者在下亞厘畢道政府合署中庭位置與警方對峙，警方舉起黃旗，警告不得越過封鎖線，指若衝擊防線可構成襲警罪，又稱本次示威未經批准。有示威者繼續推進，質問警方為何無理設防線，警方後將防線一再延後至近禮賓府位置。



律政中心近炮台里入口早於約九時半，以「保安理由」關閉。警方派員到律政中心、鄰近禮賓府及附近街道加強戒備，亦於花園道等通往律政中心的道路截查黑衣途人，記錄身份證資料及開袋搜查。律政司發言人於昨晚發表聲明，指無論任何人就任何事件如何定性，均不影響律政司的刑事檢控工作。



