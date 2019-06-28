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巴士現「Don't touch」紙盒 惹「詐彈」驚魂

2019-06-28 列印
巴士現「Don't touch」紙盒 惹「詐彈」驚魂
巴士現「Don't touch」紙盒 惹「詐彈」驚魂
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　　跑馬地發生炸彈驚魂！一輛十九號線城巴，昨傍晚五時載客駛至大坑道近司徒拔道時，車長接到乘客通知，指巴士上層其中一個座位上，有一個紙盒（見圖），盒面上寫有兩個英文字「Don't touch」（請勿觸摸），車長停車路邊登上層見狀，懷疑為炸彈並報警。

　　警方接報後，封鎖現場及通知爆炸品處理課專家到場，經初步檢驗後，證實盒內並無爆炸物品，只是一些殘舊電線及電路版，一場虛驚。案件暫時列可疑物體發現，警方現仍調查紙盒是誰人遺在巴士上及其動機。受事件影響，現場大坑道來回方向介乎藍塘道與司徒拔道迴旋處之間一度全線封閉。

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