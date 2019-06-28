巴士現「Don't touch」紙盒 惹「詐彈」驚魂

田泰安停賽兩個賽馬日後，將於下周一的沙田日賽復出。昨晨他收操後表示，自己今季成績甚美滿，不但頭馬數字創個人新高，更贏過一級賽，但仍希望在馬季結束前繼續數胡。今戰胯下八匹座騎中，他認為以「紅心傾」和「上浦福滿」兩駒機會最佳。 特約記者︰文傑 東廄「紅心傾」來港前曾贏過六場頭馬，包括英國皇家雅士谷賽期的三級賽，可是抵港後七戰俱敗，要至上仗跑田草千二米才首次上名，周一再戰同程，田泰安分析說：「『紅心傾』晨課和試閘經常展示出不俗走勢，但畢竟操練和出賽是兩回事，而且牠是匹北半球馬，需要較長的時間適應環境。不過上仗牠既能只以四分三馬位不敵另一高質馬『金槍六十』，反映開始進...

2019-06-28