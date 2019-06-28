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美股中段跌45點

2019-06-28 列印
　　美國周四股市中段偏軟，杜指報二六四九一點，跌四十五點；納指則報七九四○點，升三十點。滙控美國預託證券價格見六十四點七五港元，跌零點三港元；騰訊則見三百五十三點二港元，升零點四港元。紐約期金報每盎司一千四百一十點三美元，跌五點一美元；紐約期油則報每桶五十九點二三美元，跌零點一五美元。

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