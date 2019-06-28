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襲擊食署職員　垃圾蟲被判120小時社服令

2019-06-28 列印
　　一名男子因襲擊食環署人員及妨礙公職人員執行職務，昨日在東區裁判法院就上述兩項罪行分別被判處一百二十小時社會服務令，同期執行。此外，該名男子亦因在公眾地方違例棄置垃圾，被判罰款一千五百元。

　　案情指今年一月十日，一名男子在灣仔謝斐道的公眾地方違例棄置垃圾，一名食環署人員擬向他發出定額罰款通知書時，該名男子拒絕合作，並襲擊食環署人員。食環署發言人說：「對執法人員使用暴力是不當行為，並須負上法律責任。市民應與執行職務的公職人員充份合作。」

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