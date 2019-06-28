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酷熱天氣市民行山中暑

2019-06-28 列印
　　酷熱天氣警告下，西貢發生市民行山中暑事件。昨中午十二許，九名熱愛行山人士，酷熱天氣下到西貢南山洞行山期間，其中一人懷疑中暑不適，突然暈倒，同行友人見狀報警求助。消防員接到場，由於山路崎嶇遂通知直升飛行服務隊，派一架直升機到場救起事主，初步急救後將事主送往律敦治醫院治療。

　　天文台昨晨十時五十五分發出酷熱天氣警告，並提醒市民，預防中暑，要避免長時間在戶外活動。如果要在戶外活動或工作，最好戴寬邊帽，穿淺色、寬鬆的衣服，盡量留在蔭涼的地方。要充份喝水，但避免喝含咖啡因或酒精的飲品。

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