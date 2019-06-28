三的士司機涉濫收車資被捕 ﻿警員「放蛇」﻿﻿拘白牌車司機﻿

新界南總區交通部特遣隊人員，前晚約六時，派員喬裝乘客由沙田區一地盤乘搭一輛私家車前往港鐵火炭站。當抵達目的地後，五十二歲司機向人員收取約八十元車資，他涉嫌「非法使用汽車作出租或載客取酬用途」及「駕駛汽車時無第三者保險」被捕。
另外，人員亦派員喬裝乘客，在沙田區一地盤先後登上三輛的士前往港鐵大學站。行車期間司機沒有落旗，抵目的地後，該三名介乎五十七至六十七歲司機，要求人員支付比正常車資高的收費，涉嫌「濫收車資」、「沒有撥動的士計程錶指示器」、「超額載客」及「沒有展示的士司機證」被捕。所有被捕人士已獲准保釋候查，須於七月下旬向警方報到。
非法取酬載客可判監
警方強調，根據《道路交通條例》有關「車輛使用的限制」的條文，除非獲發有關牌照，否則任何人不得駕駛或容許他人駕駛或使用汽車，以作出租或取酬載客用途，首次定罪可判罰款五千元及監禁三個月，再干犯則可處罰一萬元及監禁六個月。
根據《汽車保險（第三者風險）條例》，任何人若沒有為汽車購買第三者保險，即屬違法，可判罰款一萬元及監禁十二個月，並吊銷駕駛執照十二個月至三年不等。另外，根據香港法例，濫收車資及拒載等行為一經定罪，最高刑罰可被判入獄六個月及罰款一萬元。