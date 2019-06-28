三的士司機涉濫收車資被捕 ﻿警員「放蛇」﻿﻿拘白牌車司機﻿

警方前日在沙田區進行展開打擊非法駕駛汽車作出租用途及的士違規行動，行動中共拘捕四名司機，並扣留一輛私家車及三輛的士調查。



新界南總區交通部特遣隊人員，前晚約六時，派員喬裝乘客由沙田區一地盤乘搭一輛私家車前往港鐵火炭站。當抵達目的地後，五十二歲司機向人員收取約八十元車資，他涉嫌「非法使用汽車作出租或載客取酬用途」及「駕駛汽車時無第三者保險」被捕。



另外，人員亦派員喬裝乘客，在沙田區一地盤先後登上三輛的士前往港鐵大學站。行車期間司機沒有落旗，抵目的地後，該三名介乎五十七至六十七歲司機，要求人員支付比正常車資高的收費，涉嫌「濫收車資」、「沒有撥動的士計程錶指示器」、「超額載客」及「沒有展示的士司機證」被捕。所有被捕人士已獲准保釋候查，須於七月下旬向警方報到。



非法取酬載客可判監



警方強調，根據《道路交通條例》有關「車輛使用的限制」的條文，除非獲發有關牌照，否則任何人不得駕駛或容許他人駕駛或使用汽車，以作出租或取酬載客用途，首次定罪可判罰款五千元及監禁三個月，再干犯則可處罰一萬元及監禁六個月。



根據《汽車保險（第三者風險）條例》，任何人若沒有為汽車購買第三者保險，即屬違法，可判罰款一萬元及監禁十二個月，並吊銷駕駛執照十二個月至三年不等。另外，根據香港法例，濫收車資及拒載等行為一經定罪，最高刑罰可被判入獄六個月及罰款一萬元。



