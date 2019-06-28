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曾訪瑞士男染耳念珠菌 本港首宗現正接受隔離

2019-06-28 列印
曾訪瑞士男染耳念珠菌 本港首宗現正接受隔離
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　　衞生防護中心正與醫管局跟進首宗於本港檢測到的耳念珠菌個案，涉及一名曾到訪瑞士的病人，病人現時在瑪嘉烈醫院接受隔離，情況穩定。

　　這名四十八歲男子於上月十九日因肺部栓塞，先後入住瑪嘉烈醫院深切治療部和內科及老人科病房，醫院仍在追蹤與病人接觸者。

　　衞生防護中心表示，耳念珠菌自二○一六年起在北美、歐洲及其他區域愈趨流行，醫療機構亦出現與耳念珠菌有關的爆發個案。而用作治療耳念珠菌的藥物組別，與治療嚴重真菌感染的抗真菌藥無異，耳念珠菌對不少這類藥物具有抗藥性，因此對治療方案構成限制及影響成效。

　　衞生防護中心發言人說，會繼續密切留意耳念珠菌在海外及本地的情況，加強監測並適時在本地進行有效的公共衞生防控措施，防止傳染病蔓延。

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