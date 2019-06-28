﻿30中小學先導計劃 推廣校本健康文化﻿﻿﻿

為促進健康校園風氣，衞生署計劃下學年推行為期兩年的「健康促進學校」先導計劃，協助三十所中小學「度身訂造」校本健康推廣發展策略。參加計劃的校長期望，以計劃作起步點，先改善校園環境，提升師生的健康衞生意識，逐步達致「知情意行」的改變。



世界衞生組織早於八十年代提出「健康促進學校」，令校園成為一個有益生活、學習及工作的健康場所。去年五月，衞生署終於成立「健康促進學校工作小組」，上周宣佈一九╱二○學年推行為期兩年的「健康促進學校」先導計劃，在三十所中小學試行，為日後全港推行健康校園鋪路。



參與計劃的明愛聖若瑟中學，近兩年加強硬件設施提升學生體能及運動氣氛，亦展開一周兩次的健康飲食活動。該校校長謝洪森指出，健康教育推廣首要讓學生建立習慣，故先後與校內小食部及本地牛奶公司合作，為學生準備健康早餐。他坦言，在校推動健康飲食有很大困難，但隨着教育局推行「健康飲食在校園」運動，不少小食部已願意推廣健康飲食，例如只售賣少量雪糕及煎炸食品，亦有飯盒供應商提供有機蔬菜及米飯，「有機食品味道較佳，學生對蔬菜的抗拒亦少了。」



雖然學校可按校情逐一推動健康教育，謝洪森認為，衞生署、教育局及中大三方合作，有助中小學落實建構健康校園的目標，因為「借助外力可令學校更易起步」。



兼顧四範疇 體能精神並重



為定期檢視學校在校內推廣健康的情況，衞生署根據世衞的建議，以六大發展領域為基礎，制訂「健康促進學校檢視表」。謝洪森指出，該計劃集中關注體能、飲食、精神及社交健康四個主題，當中的檢視表等同一份健康教育清單，可讓校方找出不足之處。



中大健康教育及促進健康中心九八年推動健康促進學校的發展，至今已有逾四百所網絡學校。該中心的健康推廣主任盧兆姿稱：「現時仍有不少學校、家長比較着重成績，很多教師已有教學壓力，難以抽身建構健康校園。」她認為，校長需要加強建構健康校園的重要性，例如將其加入三年發展計劃中。



廠商會中學是中大健康教育及促進健康中心的網絡學校之一，八年前已將「健康校園」放進三年學校發展計劃中，從校政層面推動健康教育。該校校長麥耀光認為，新高中學制推行初期，大部份學校專注於選修科、應用學習及其他學習經歷等，忽略了健康人生及健康生活。麥認為，健康教育對學生尤其重要，故開辦「健康管理與社會關懷」選修課，推廣全人健康，照顧學生生理、心理及社交等健康範疇。



廠商會中學健康教育統籌主任王頌華指出，「健康校園」成為該校三個關注事項之一，有助學校、教師、家長及學生明白其重要性，進一步建構健康校園。她以校內英文周為例：「外籍老師希望以健康為主題，我們便幫忙將教材翻譯成英文，以及製作試食活動。」



