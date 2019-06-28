走進社區 紓緩醫療系統壓力 糖尿眼智能篩查法 提早確診降失明風險

衞生署數字顯示本港共有七十萬名糖尿病患者，當中近一半人竟不知道自己患上此慢性病，約四成確診糖尿病患者會患上糖尿眼，每年因此併發症而失明者約有二百人。為盡早找出糖尿眼病徵，瞳訊醫療自主研發糖尿眼智能篩查平台——VisionaDR，能夠識別眼底照片隱藏的糖尿眼病徵，有效提升糖尿眼的預防性醫療，減低失明風險。記者：丁啟健 攝影：郭顯熙



瞳訊醫療行政總裁伍灦桓接受《頭條日報》訪問，他指全球糖尿病人數一直快速增加，而併發症糖尿眼更是首要致盲原因，這情況觸發團隊研發糖尿眼智能篩查平台——VisionaDR，結合人工智能算法、大數據分析和深度學習功能，只需一至兩分鐘，可即時分析眼底照片中是否有糖尿眼病徵，準確率達九成六以上，同時可以將分析結果上載至網上系統，讓醫生即時反饋及跟進。



伍灦桓說，很多市民因出現糖尿眼病徵才接受檢查。他引述瞳訊智能篩查平台數據指，有百分之四十六患者在篩查前未知自己患有糖尿病。他說，若市民出現糖尿眼病癥欲前往公立醫院進行檢查，輪候診症時間會十分漫長，延誤診治時間。各區服務機構只需配置眼底相機，就能利用VisionaDR技術，在社區進行糖尿眼篩查，達致預防勝於治療效果及紓緩公共醫療系統負擔。



二千長者率先試驗



瞳訊醫療獲創新科技局下「公營機構試用計劃」資助，利用VisionaDR技術為二十個香港房屋協會出租屋邨近二千名長者住戶提供糖尿眼篩查服務，讓被篩查到患上糖尿眼和其他眼疾的患者提供診斷跟進，並會繼續推行以社區為本的篩查項目。此外，瞳訊將推出針對篩查白內障、青光眼、老年黃斑病變及黃斑水腫等眼底疾病，以及評估心腦血管疾病風險的智能分析服務。



VisionaDR技術今年榮獲香港資訊及通訊科技獎「智慧醫療」銅獎。評審委員會指出，系統不但高效和安全，而且具有極精準的靈敏度。其使用界面十分簡易，即使是非專業的服務提供商，例如社區健康中心、眼鏡店等，也能進行糖尿眼篩查。憑藉其獨特的定位及本港著名大學獨立第三方檢測認證，相信平台將會得到市場高度的認可和採用。



