﻿愛港初心不變﻿改 ﻿熱血舞者走上街﻿

「自由舞動四肢，表達內心所想，是舞蹈的樂趣，但看到香港『大舞台』可能逐漸破爛，還能跳下去嗎？」熱愛跳舞的「九十後」青年「阿源」，自幼苦學韓國潮流舞蹈和現代舞，縱然屢屢摔倒，經常焦頭爛額，仍然堅持理想，愉悅舞動四肢，惟近日感覺熱愛的家園，或將面貌全非，決定脫下舞衣走上街頭，表達反對修訂《逃犯條例》的訴求：「繼續發聲，只因愛港初心未變。」



「六一二」警民衝突發生前一刻，應屆大學畢業生「阿源」與友人站在人群當中，高喊口號「撤回修例」，不久硝煙四起，及後走到中信大廈附近，頭部「中彈」，隨即負傷前往九龍一所公立醫院急症室求醫，未料向醫護透露疑中催淚彈受傷後，卻遭警方拘捕，幸經扣查二十小時獲無條件釋放。從不諳時事，到上街申訴，繼而負傷和一度被扣留，「阿源」日前接受專訪，細述新世代港人心聲。



上衣帽子蓋頭、佩戴口罩和太陽眼鏡的「阿源」表示，自小在香港成長，生活愜意，六年前就讀中學時期接觸「K-POP DANCE」（韓國潮流舞蹈），對該種勁歌熱舞着迷，開始與同學結為舞友模仿，從自由躍動當中尋樂和表達思想，其後在學校陸運會施展舞技，為運動員打氣，與隊友奪得最佳啦啦隊殊榮，至今仍憶起當刻感受：「出一身汗，感覺開心，忘記煩惱！」無憂起舞的歲月，「阿源」說入讀大學期間仍然繼續，更開始精益求精，學習現代舞等不同舞種，當中不乏高難度動作，例如鍛煉側手翻期間，不斷摔倒和受傷，內心驚恐由然而生，憑藉「一定要做到」的堅毅意志，經歷兩星期苦練後，終能讓雙手使勁撐地和擺動身軀，令雙腿在空中轉動三百六十度，「勇敢挑戰恐懼，就能克服心魔！」



隨着舞藝日精，「阿源」獲邀向同學獻技，不料登上舞台前再感畏懼，「質疑自己能力，擔心表演失準」，幸通過刻苦綵排，一步一腳印付出青春，再次擺脫內心夢魘，獲得響亮掌聲，「成就感僅存剎那之間，背後奮鬥經歷卻永世難忘。」



因舞蹈而快樂的「阿源」，近日完成大學課程，現從事兼職工作，對高昂樓價、百物騰貴和青年上流機會不足等問題感受日深。他自言，與不少同輩青年一樣，尚在「迷途」當中尋找前路，但熱愛香港的初心，由出生至今依舊如一，因此近日感覺成長地或將失去歡樂，於是以和平手法表達心聲。步出校園，投身社會，青年一腔衝勁，或許漸被消磨，阿源強調公餘仍會繼續起舞。



