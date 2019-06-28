﻿港建築師重建澳洲醫院﻿ ﻿繽紛色彩打破悶蛋印象﻿

香港專業教育學院（IVE）建築學高級文憑畢業生區偉豪（David），早年赴澳洲持續進修，取得當地的註冊建築師資格，專門從事公共設施及住宅樓宇的建築項目，其中一個出自他手筆的澳洲東墨爾本「皇家維多利亞眼科及耳科醫院」項目，採用繽紛的色彩，打破傳統醫院的沉重氣氛，別樹一格，開創醫院建築的新面貌。區偉豪回想當年會考成績不如理想，按照自己興趣升學，選擇IVE修讀建築學，學到一技之長，成就自己今天的專業發展方向。記者：丁啟健



現年三十歲的David，現時在澳洲負責重建「皇家維多利亞眼科及耳科醫院」項目，他構思醫院的設計圖、地盤監工等範疇。而醫院的建築風格獨特，他採用繽紛色彩，打破以往醫院沉重的氣氛，令病患者心情得以紓緩。他認為澳洲的建築較着重設計元素，他與建築團隊希望運用外牆色彩及室內佈局，有別於香港的建築外形。



鼓勵港生勿太在意成績



David坦言，當年會考成績並不理想，知悉IVE提供課程種類繁多，故按自己興趣和目標升學，選擇IVE修讀建築學高級文憑課程，希望學習建築專業知識，獲得一技之長。他指修讀建築學的原因是，自己家人從事的工作均與建築有關，父親從事油漆工程、母親為地盤管工，自小在家耳濡目染下，已立志當建築師。



David在IVE畢業後，重拾他對學習的信心，希望進一步裝備自己。於是他一邊在建築師樓擔任繪圖員工作，同時在香港修讀為期一年的建築測量學銜接學士學位課程。二○一二年，他再往澳洲進修，在塔斯馬尼亞大學選修建築學銜接學士學位及專業碩士學位課程。完成學業後，他在澳洲建築師樓累積四年工作經驗，二○一八年他正式成為註冊建築師。



香港中學文憑考試（DSE）放榜在即，David以過來人的身份，寄語學生即使成績未如理想亦毋須灰心。他說：「條條大路通羅馬」，學生總會有自己的出路。他鼓勵學生先要了解自己的志向和興趣，鎖定目標，把握進修和學習機會，並努力向着夢想前進。



IVE建築學高級文憑課程涵蓋建築設計、建築科技、室內設計、園林設計及實用技能，旨在培育學員成為專業人員以投身於建築設計行業，課程亦針對建築信息模擬（BIM）之最新及快速發展，提供專業培訓。畢業生於業內可適任建築技師、繪圖員、室內設計員等職位，並可繼續進修而成為建築師、室內設計師或相關之專業人士。



