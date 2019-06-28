﻿無人機意外保險﻿ ﻿責任界定存灰地帶﻿

政府擬立法無人機須強制購買第三保，與汽車無異。台灣下月推行強制投保，一年保費高達三千八百港元，保費隨時比機價還要高。綜合業界資料，本港現有五家保險公司提供商用航拍第三保，保單一旦變成車保模式，不肯定因素將大增，即使有買保險，保險公司與使用者將爭拗飛行地點及時間的風險責任，現階段存在不少灰色地帶。據了解，保險業界仍與民航處商討無人機是否屬航空專業保險的範疇。



政府有意按重量規管無人機：七公斤至二十五公斤的無人機將列為「乙類」，使用者須購最低保額一千萬元的第三者責任保險；二百五十克至七公斤則為「甲二類」，須買最低保額五百萬元的第三保；二百五十克以下的無人機則屬「甲一類」，毋須買保險。法例預計今年第四季提交立法會。



航拍業界形容，現時大部份航拍機均重逾二百五十克，預計新例實施後，做法與現有汽車保險無異，強制要求無人機機主買第三保，保費成為業界焦點。台灣七月實施無人機管理規則，要求無人機必須強制投保。保險公司一月推出保單，以每宗索償事故死傷賠價不低於七十五萬元（港元，下同）計算，每年保費約三千八百元。當地業界驚訝，小型無人機的保費竟比車保還貴。



就此，港府文件未有就保費着墨太多，僅知悉市場已有相關產品，一般按日或周計算的保費估計約為數百元，按年計算的保費則較高。業界表示，商用無人機目前每年繳付數萬元保費。



香港無人機飛行俱樂部協會主席黃雍盛，在大專院校開辦無人機專業航拍操作課程，修畢該課程的學生可購買保險公司提供、有效期一年的無人機保險，性質與政府構思的無人機第三保接近，保費高達每年數萬元。黃雍盛稱，保險公司過去不熟悉無人機的複雜程度，較多公司願意提供保障，惟近年轉趨保守。據他知悉，有承保無人機的英國保險公司最近遭索賠過千萬元，保險公司對相關保單趨向審慎。



就保單費用問題，豐隆保險董事兼總經理黃國添認為，如政府先為無人機登記，了解無人機數字，有助制定較便宜的保單。他以汽車保為例，現時私家車及商用車的保費亦有差異，認為業界日後會按無人機型號、飛行速度及是否商用為原則，決定保費金額。



不過，香港專業航拍服務中心有限公司負責人梁紹斌指，目前本港約有五家保險公司提供商用航拍第三保，多數用家均為項目逐個投保，改變保單模式將為保險公司帶來更多不肯定因素。



即使無人機用家已為其機器註冊，且獲強制投保，惟梁紹斌坦言，行內不時進行「黑飛」；例如婚攝公司以航拍機為新人拍照，如事前未向民航處申請，將導致保險失效。他直指，保險公司跟用家容易產生爭議，例如無人機申報的用途，以及違反操作指引所述的飛行地點及時間，保險公險最終或拒絕索償個案。



是否屬航空保險未清晰



HK Aerial Photography創辦人徐仕言指出，除了保單保障範圍引起爭議，無人機保險屬一般保險抑或是航空保險，仍未有清晰界定。保險業聯會一般保險總會委員潘榮輝指出，目前提供無人機保險的公司以「一般保險」形式批出，一旦改為航空保險，保費將會大增，業界仍就此與民航處了解。



立法會日前討論規管無人機，立法會議員譚文豪擔心，新例將為已為航拍機購買全球保險的跨國企業帶來不便。就此，民航處副處長蘇惠思表示，會再與保監局討論。



