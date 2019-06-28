﻿裸辭參選澳門特首﻿ ﻿賀一誠獲各界肯定﻿

最新一期《東周刊》報道，澳門上周日完成第五屆行政長官選委選舉，三百九十九名選委順利誕生，選管會隨之宣佈特首選戰訂於八月二十五日舉行。目前已有四人表示參選，但要正式入閘，按法例最少要取得六十六名選委提名。剛辭任立法會主席、人稱「一哥」的愛國商人賀一誠，獲各界認定大有機會當選。



澳門特區行政長官選舉與香港一樣，採用選舉委員會制度，澳門的選委會由四百名來自各個界別的選委組成。上周日（十六日），當地完成第五屆行政長官選委選舉，選出三百四十四名選委，連同五十五名當然選委，三百九十九名選委順利誕生。



過去幾個月，共有四人公開參選意願。現年六十二歲、人稱「一哥」的澳門政壇名人賀一誠，今年四月先獲批辭任全國人大常委，符合參選資格；上周二，他舉行參選發佈會，其間坦言在現行法例下，毋須辭任澳門立法會主席及議員之職，也能競逐特首，但其向來做事作風不喜歡拖泥帶水，故決定「裸辭」參選。



環顧另外三位參選人，無論從背景、社會知名度以至歷來功績，都無法與賀一誠相比。根據澳門選舉制度，任何參選人最少要取得六十六名選委提名，才能「入閘」成為候選人，但各界普遍相信，賀一誠極有機會是今屆唯一夠票入閘的候選人。



縱使當選機會高唱入雲，賀一誠並無放軟手腳，立即開展競選辦公室運作，租用了南灣一商廈全層作競選辦總部，面積逾六千呎；辦公室共有二十多名全職員工及義工，大部份由賀親自挑選；而其競選辦公室三位領導均為政商界名人，代理人邱庭彪為現任立法會議員及澳門法學院助理院長、主任崔煜林為廠商聯合會會長，副主任林香生是前立法會副主席。



雖然在參選發佈會上，賀一誠一直以未正式成為候選人為由，婉拒公開政綱。《東周刊》走訪熟悉澳門政界的學者，深入解讀「一哥」參選發言，揭開他若當選第五屆行政長官後的治澳藍圖。



賀一誠說，自己改變態度去馬參選，並非因為中央欽點，而是朋友希望他出選，帶領澳門參與大灣區建設，他覺得極具挑戰性，「大灣區涉及內地九個城市和港澳特區在機制和法律等方面的磨合，如錯過了這機遇，澳門可能更邊緣化。大灣區需要本澳青年人才，但如何令承擔着高樓價的青年、拋棄本澳工作及工資水平進入大灣區工作，是值得思考的問題。」



欲帶領澳門建設大灣區



前澳門理工學院副教授、時事評論員蘇文欣認為，賀一誠可說是最有資格、最大機會領導澳門投入大灣區的人物，亦會視之為重中之重的工作，「他出任全國人大常委接近二十年，也願意放棄全國性要職，競逐澳門地區首長，一定基於好大的使命感。賀一誠在內地人脈極廣，這是其最大優勢。誠如他在參選記者會上說，要青年人放棄二萬元月薪離開澳門返內地發展，誘因好緊要；不過既然一哥主動提到這難處，相信他已經有解決方法。」



賀一誠在參選記者會上說：「識人好過識字、跨部門工作、施政效率等問題，我在立法會聽足十年；出一個問題，遊行一次改一次、不遊行就不改，這不是有效管理，應該從根源上考慮制度是否出了問題。我心中有數，在競選階段會坦白講清楚希望改變甚麼。」



澳門大學政府與行政學系副教授余永逸認為，賀一誠雖然拒絕透露賭牌數目增減，但就評論了一句「博彩業在土地及人力資源方面，壓迫其他中小企發展。」余指從賀的一句言論感覺到，真正處理賭牌事務的下屆政府，似乎要求更多，特別是博企如何扶助中小企。



