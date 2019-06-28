﻿經歷港鐵風雲歲月﻿ ﻿馬時亨：主席非三煞位﻿

最新一期《東周刊》報道，港鐵董事會主席馬時亨，和港鐵的十一年情誼，再過幾日就畫上句號。回首這段三年○六個月的主席歷程，面對各項挑戰如高鐵超支、沙中線偷工減料、高層地震、列車出軌、試車出事……無論是人為錯誤或機械意外，件件怵目驚心，他幽默道：「主席個位未必三煞，不過，難做啦！」



臨別秋波，馬時亨感觸良多，「一見到個港鐵LOGO，就已在心中。」這陣子的香港，陰晴不定風雲變色，忽爾風雨亂作，忽爾陽光普照，比天氣更能預算的，應該是港鐵主席馬時亨六月底的卸任。眼看肥馬變Fit馬的他神情輕鬆，一陣風般伴着笑聲走進來，離開對他應該是件樂事。他強調，他不是退休，是卸任。「好多人用錯字，我○八年離開政府就已經退休啦，十一年來無做過全職工作。」



他不諱言卸任後，有跨國公司邀請做顧問，但他還是會優先以湊孫為樂。事緣馬時亨去年遊澳洲期間，曾患急性敗血病，幸好及時做手術割了個膽，撿回一命，「真係爭分奪秒，如果發病時在飛機上，你今日已經見我唔到。」自言現在是「無膽匪類」的他，頓悟生命脆弱，未來打算投資更多時間在健康上。



似天氣般不似預期的，還有馬時亨十一年的港鐵歷程，他○二年至○七年出任財經事務及庫務局局長時，曾代表政府加入港鐵董事會，之後一三年再被邀請加入港鐵董事會，一六年出任主席，兜兜轉轉，還是回到港鐵。



《東周刊》報道，回首風雲變色的十一年，最令他刻骨銘心的是「兩鐵合併」和「高鐵超支」。「○二年一上任，梁錦松就話：我提出兩鐵合併，你搞搞啦。」當時最大問題是，政府已注資九鐵六百六十億元，要出售的話，財務顧問認為市值最多得三百億元，換言之要賤賣資產，賣不得，只好先行擱置。然而，○六年九鐵發生高層兵變，哄動全城，「當時特首曾蔭權好嬲好嬲，捉咗我同廖秀冬去，話呢次無論如何都要合併。」



老闆下達指令，一定要做，但又不得賤賣資產，「財務顧問諗唔到辦法解決，我左度右度，終於諗到一條好橋，就係港鐵沿用咗十幾年嘅租用九鐵設施。」馬時亨得意道：「因為賣，要訂市價。租，大家都唔知幾多錢，可以在商言商。咁租幾多年好呢？我又從政治上學到，就租佢五十年。」



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期間有個小插曲，算是當時政府的小秘密。馬時亨要求以Top Line來計，收多少車費就分多少，但行政總裁周松崗則希望以Earnings Before Interest and Taxes （EBIT）來分，爭持一番終於決定採用分Top Line。如今港鐵去年付政府近三十億元，年年遞增，益咗政府庫房。



一三年，馬時亨獲當時特首梁振英邀請加入港鐵董事會做非執行董事。直到一六年馬時亨出任主席，度橋為高鐵開支封頂，又派發特別股息，獲股東支持，令高鐵財務問題順利解決。去年九月二十三日，高鐵由試車爭議到一地兩檢等連串挑戰下總算順利開通，馬時亨稱當時好有滿足感。



任內目睹三條鐵路線包括觀塘線延線、南港島線以及廣深港高鐵香港段的開通，馬時亨算是適逢其會。不過，有關沙中線的風波，他形容是遺憾，指港鐵將從教訓中學習。



「有啲同事表現不符合市民期望，有落差，自己要先認錯。港鐵係間有四十年歷史嘅公司，令香港人引以為傲，有呢個污點，好可惜。」



這些年港鐵發生不少事故，好多人都認為管理有問題，馬時亨不認同有傳媒指公司管理差，「個股市話我哋成績唔錯，今日又創三年新高。」（訪問當日，港鐵股價五十一元）他以獨有的氣定神閒道：「我哋有二十幾萬小股東，又有好多基金持有，足以反映對機構嘅睇法，呢個唔係一兩個人寫你唔掂你就唔掂。」



臨別秋波，怎看這非執行主席位，是否三煞位？馬時亨嘿嘿笑道：「最辛苦係做政府。但我講過港鐵有個原罪，就係政府係大股東，變成我哋同政府分唔開，人哋覺得我哋係政府一部份，所以好多氣都會發泄喺我哋身上。政治生態亦變緊，主席個位未必三煞，不過，難做啦。」他樂得在這刻退位讓賢。



