﻿警倘要查閱被捕人士手機事後必須交代查看資料﻿

資深大律師麥高義代表有利害關係方陳辭。他認為警方在缺乏被捕人士的書面同意下，必須先獲裁判官頒發手令才可檢視被捕人士手機內的資料，除非現實情況不容許警方這樣做。警方在查看手機時，不得超越警方蒐證所需的程度。被捕人士有權向裁判官申請取回手機，而若警方最終決定不起訴和釋放涉事人，應銷毀相關資料或將一切載有該些資料的副本送歸當事人。
代表律政司司長的資深大律師莫樹聯回應稱，警方執法時往往要按現場情況即時作出判斷，既要保護自己和他人安全，又要確保證據得到妥善保存。若這個權力受制約，將損害警方執法。
港鐵已就沙中線紅磡站月台剪鋼筋事件向特區政府提交兩份報告，據悉鋼筋不合格率約為百分之二十。實政圓桌立法會議員田北辰透露，紅磡站月台擴建部份毋須拆卸，但走廊部份則須加固，工程包括「鑽窿種鐵」，部份位置加...
2019-06-28
中國國家主席習近平乘坐專機二十七日於日本當地時間下午一時抵達關西機場。韓聯社報道，之後習近平與韓國總統文在寅會面，雙方就半島無核化、構建永久和平機制，推動有關各方對話達成一致共識。習近平今日將會出席在大阪舉行的二十國集團（G20）峰會，並定於周六（二十九日）與美國總統特朗普會面。 文在寅表示，習近平在半島和平進程的關鍵時期訪問朝鮮，將為實現半島和平與無核化作出積極貢獻，他希望中方為此繼續發揮建設性作用。習近平則表示，中方一貫支持南韓政府為朝鮮半島和平、發展韓朝關係作出的努力，中方亦將繼續在半島問題上發揮建設性作用。 此外，二○一八年中韓雙邊貿易規模創歷史新高，習近平和文在寅...
2019-06-28
一對來自薩爾瓦多的父女企圖游泳渡河偷渡入美國時不幸雙雙溺斃。記者拍下一張令人震撼的照片，引起全球廣泛關注。美國總統特朗普同民主黨互相指責對方要為慘劇負責。特朗普說，對照片感到不安。他歸咎民主黨阻撓政府堵塞法例漏洞，認為慘劇原本可以避免，令偷渡客不會冒險前往美國。 美國總統特朗普周三表示，對拉米雷斯（Oscar Ramirez）與未足兩歲女兒瓦萊里婭（Valeria）伏屍河中圖片感到不安，指責民主黨如果通過嚴打偷渡客的法案，悲劇可以避免。特朗普認為，「如果有正確的法例，他們就不會來，甚至不會嘗試來」。 男死者的太太說，她們一家三口持人道簽證，在墨西哥住了兩個月，但一直無法向美...
2019-06-28
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，中原區域營業經理伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊樂湖居10座高層F室，面積449方呎，兩房間隔，議價至520萬沽出，呎價11581元，買家為用家，屬市價。原業主於...
2019-06-28
國家主席習近平明早將與美國總統特朗普會面，特朗普啟程往大阪前稱，與習近平會面很大機會能達成良好協議，但他亦制訂「B計劃」，一旦未能達成協議，他會向3000億美元中國入口貨品加徵新關稅，但是會由原來聲稱...
2019-06-28
外號戴志偉的阿古路在美洲盃B組最後一輪中立場2:0擊敗卡塔爾埋齋，達到為阿根廷入四十球的里程碑。此子矢言勢要延續腳風，周五的八強戰在里約熱內盧率隊延續對賽優勢大勝委內瑞拉，讓球主客和潘帕斯雄鷹讓一球「客勝」去馬。 （Now650台、Now E周六凌晨3:00直播） 自去年俄羅斯世界盃後，阿古路暫別國家隊，本月初友賽主場5:1大勝尼加拉瓜一仗才回歸。這名三十一歲射手即使需時跟一眾阿根廷新生代隊友建立默契，但上仗分組賽仍取得個人國家隊第四十球，領軍從出局危機變成次名出線。此子矢言今仗再接再厲：「這球令我信心大增，希望保持勢頭。」 近五次交手未輸過 雖然委內瑞拉也在A組三...
2019-06-28
按摩椅一直以模仿人手按摩為設計概念，而且功能愈來愈多，不過狹小蝸居要找個位置擺放也是問題。最近有品牌研發出小型按摩沙發，高度不到一米，卻可變出八個形態，頭頸按摩功能效果更達專業級，有助快速鬆弛低頭族繃...
2019-06-28
宋仲基與宋慧喬這對韓國演藝圈的金童玉女17年10月結婚，這段被喻為世紀童話婚姻竟維持不足兩年就破滅，昨日先傳出二人婚變，隨後雙宋的經理人公司分別發聲明，承認二人正式進入離婚程序，宋慧喬方面透露兩人因性...
2019-06-28
巴士除咗係負責接載乘客嘅交通工具外，更盛載著不少港人嘅回憶及情感。它龐大嘅身軀略帶英雄風範，不時帶我們穿梭港九各處，感覺親切。每條巴士路線都有著自身獨特情懷；每個巴士型號，無論是「烏咀狗」、「熱狗」、...
2019-06-28
田泰安停賽兩個賽馬日後，將於下周一的沙田日賽復出。昨晨他收操後表示，自己今季成績甚美滿，不但頭馬數字創個人新高，更贏過一級賽，但仍希望在馬季結束前繼續數胡。今戰胯下八匹座騎中，他認為以「紅心傾」和「上浦福滿」兩駒機會最佳。 特約記者︰文傑 東廄「紅心傾」來港前曾贏過六場頭馬，包括英國皇家雅士谷賽期的三級賽，可是抵港後七戰俱敗，要至上仗跑田草千二米才首次上名，周一再戰同程，田泰安分析說：「『紅心傾』晨課和試閘經常展示出不俗走勢，但畢竟操練和出賽是兩回事，而且牠是匹北半球馬，需要較長的時間適應環境。不過上仗牠既能只以四分三馬位不敵另一高質馬『金槍六十』，反映開始進...
2019-06-28