﻿警倘要查閱被捕人士手機事後必須交代查看資料﻿

高等法院前年裁定，警方在非緊急情況下必須有搜查令，才可查看被捕人士手機內的資料，否則便是侵犯他人私隱。警方不服裁決上訴，高等法院上訴庭昨繼續聆訊。代表案中一名被捕示威者的大律師指，警方若要查閱被捕人士的手機，只限於有合理懷疑與涉嫌干犯罪行直接相關的內容，而警方事後必須向被捕人士交代查看過的資料。法官聽罷各方陳辭，押後頒布書面判詞。



資深大律師麥高義代表有利害關係方陳辭。他認為警方在缺乏被捕人士的書面同意下，必須先獲裁判官頒發手令才可檢視被捕人士手機內的資料，除非現實情況不容許警方這樣做。警方在查看手機時，不得超越警方蒐證所需的程度。被捕人士有權向裁判官申請取回手機，而若警方最終決定不起訴和釋放涉事人，應銷毀相關資料或將一切載有該些資料的副本送歸當事人。



代表律政司司長的資深大律師莫樹聯回應稱，警方執法時往往要按現場情況即時作出判斷，既要保護自己和他人安全，又要確保證據得到妥善保存。若這個權力受制約，將損害警方執法。







