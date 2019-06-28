﻿日OL掀抵制高跟鞋革命﻿ ﻿聯署請願消除性別歧視﻿

最新一期《東周刊》報道，戰後日本經濟起飛，女性地位卻未有與時並進，在全球性別平等排名中，日本排名一百一十，在七大先進國家裏更是敬陪末席。然而，當地正掀起一場名為「#KuToo」的抵制職場高跟鞋聯署請願運動，希望先從服飾上解放女權。



雖然日本官員仍然認為職場女性穿高跟鞋是有必要，似無意推動改變傳統及消除性別歧視，但這場運動已引發社會廣泛關注和聲援日本女性權益，更成功把提案送進國會。



日本演員兼作家石川優美於今年一月在網絡上發起聯署請願，要求日本政府禁止公司強制規定女職員穿高跟鞋上班，並提倡廢止這職場文化。有關請願獲得超過二萬五千人支持，可成功把提案送入國會。



不過，日本厚生勞動大臣根本匠日前在國會會議上回應：「女性在職場穿高跟鞋是必要且適當，這是普遍被接受的。」不過，他補充若僱主要求受傷女員工穿高跟鞋，或會被視為「權力騷擾」。



有日企訂明鞋跟高度要求



《東周刊》報道，日本職場服裝向來規定嚴格，不少企業明示或暗示女員工要穿高跟鞋，甚至訂出細項，要求鞋跟的高度，連孕婦也不能例外。石川優美指出，很多職場女性因為穿高跟鞋而腳痛，以致根本不想穿，惟受到「這樣穿才有禮貌」的想法影響而沉默。她認為這已成為社會問題。



觸發石川有此做法，是去年四月她到殯儀館打工，負責指導出席人士在葬禮上的禮儀及準備相關儀式，每天需要站着工作約六至九小時，並經常要來回走動；而其公司規定，女性工作人員必須穿着高度為五到七厘米的高跟鞋。在做了這份工作一段時間後，石川發現兩腳小趾等部位非常腫痛，右腳小趾還流血，她認為是和穿着高跟鞋有關。



石川開始在網絡上提出自己的看法，得到很多迴響。她又想到之前全球為對抗性騷擾時所流行的#MeToo活動，於是今年一月發起相關的請願活動。由於在日文中，鞋子（Kutsu）跟英文痛苦（Kutsuu）的發音相近，她把活動取名為「#KuToo」，並希望這份連署請願能令政府推動相關法規，保障女性可以在更公平、健康的職場環境中工作。



不過，今次請願亦得到部份國會議員支持，最大在野黨「立憲民主黨」眾議員、LGBT人權運動者尾辻加奈子認同，強制女性穿高跟鞋上班的規定已經過時，並指針對女性的衣裝規定，跟性騷擾沒兩樣。



國際上也有過類似的高跟鞋革命，部份更成功爭取推出相關法例，一七年四月加拿大卑詩省政府宣佈，禁止僱主強制規定女員工穿高跟鞋上班，指屬歧視及影響健康。法案是由綠黨領袖韋弗（Andrew Weave）提出。



結果她共收集了超過十五萬個簽名支持，成功把事件推上議會，並由議員就「工作間服裝要求是否涉及性別歧視」進行辯論。雖然最終英國政府拒絕立法，但因應事件，英國下議院在一七年一月公佈一項調查，有過百名女性受訪者講述受高跟鞋折磨的故事，同時揭露英國的法律並未能充份保障員工在工作期間免受歧視，因此促請政府重新審視法律，且適時作出改變，甚至建議政府加強對僱主的懲罰。



除了高跟鞋，日本職場上的女性地位亦一直不如男性。日本戰後經濟起飛，然而男主外女主內的模式不變。首相安倍晉三任內雖然提倡「女性經濟學」，鼓勵女性就業，但由於未有實際措施消除性別歧視，以致成效不彰。



京都產業大學性別平等問題專家伊藤公雄分析，安倍政府一直以來只期望以薪酬較低的女性來解決低出生率下的勞動人口短缺問題，並無意去真正消除性別歧視，安倍本身亦極少使用「性別平等」字眼，以致社會的不平等情況仍然嚴重。



