﻿麻疹肆虐紐約猶太社區﻿ ﻿揭造謠者傳播反疫苗恐慌﻿

美國紐約現正爆發三十年來最嚴重麻疹疫情，雖然當局實施強制接種疫苗、關閉學校等措施，但情況仍未受控。最新一期《東周刊》報道，今次麻疹疫情的源頭，是來自神秘教派「哈雷迪」所在社區，原來區內有反疫苗組織進行地下宣傳，針對猶太教徒散播疫苗有害的不實謠言，甚至與納粹德軍進行人體實驗相提並論，他們信以為真拒打防疫針。



麻疹疫苗一九六○年面世，預防率達百分之九十七。美國○○年已宣佈麻疹絕跡，不料如今死灰復燃。由去年九月一日至今年六月十七日，美國紐約巿共有五百九十六宗麻疹確診個案，其中大部份病例來自布魯克林區的極端正統派猶太教（Ultra-Orthodox Judaism）又稱為哈雷迪教派（Haredi Judaism）社區。



紐約巿長白思豪今年四月九日宣佈，布魯克林北部的威廉斯堡四個郵區進入公眾衞生緊急狀態，強制在區內居住和工作的人接種麻疹疫苗，違例者可被罰款七千八百港元。



《東周刊》報道，截至六月十一日，已有十所猶太學校因未有執行隔離未接種麻疹疫苗學生及教職員的行政令，並拒絕向衞生局檢查員提供在校生疫苗接種紀錄，被市政府下令關閉。衞生局亦向一百九十七名拒絕讓子女接種疫苗的家長發出罰單。六月十三日，紐約州議會通過新法案，禁止居民以宗教信仰為由拒絕接種疫苗。



藥廠被抹黑「官商勾結」



有美媒六月九日派臥底進入一個布魯克林區的反疫苗大會，發現會上有猶太教拉比指美國疾病管制及預防中心（CDC）與研發疫苗的藥廠「官商勾結」，為賺錢而隱瞞了疫苗會導致自閉症等副作用；負責主講的荷里活製片人畢格崔（Del Bigtree）並無任何醫療背景，卻自稱為「疫苗專家」，將接種麻疹疫苗與納粹德軍在集中營向猶太人所做的殘酷人體實驗相提並論。



有評論指出，極端正統猶太教社區易受反疫苗團體入侵，是因為他們一直過着與世隔絕的生活，不讀報不上網，易被蒙蔽。今次麻疹大爆發，令外界開始注視這個百多年前聚居在紐約布魯克林區、且日益壯大的猶太族群。



居住在布魯克林區的猶太人逾五十六萬，當中高達三分之一是哈雷迪教派（Haredi Judaism），他們對猶太教的律法高度遵循，為抗拒新思潮，並刻意與世俗文化保持距離。他們鮮有與教外人打交道，不看電視、電影，不讀世俗的報紙及書籍，只用沒有上網功能的電腦及手機。社群內，他們非常緊密地生活在一起，男性一日三次到猶太會堂（Synagogue）祈禱，外出時身穿及膝黑衣外套、白襯衫、黑長褲、頭戴寬扁帽，經典中規定男子不可修剪鬍子的兩邊及鬢髮。女性穿長裙、長袖和高領上衣。



哈雷迪兒童接受基礎的世俗教育後， 十三至十八歲就會進入專門的學校，學習《妥拉》猶太經典及教義，不少男士終身研讀經典，女性則出外工作幫補家計。哈雷迪教徒十八至二十歲會由家長或教會安排相親，見面五次之內就會結婚。由於教義禁止節育，他們往往生育六至十五個孩子，族群人數不斷上升。



不過，也有少數族人嘗試脫離社群，他們由於自小沒有接受世俗教育，在適應現實社會的過程中，面對重重困難。



