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假扮顧客揀金飾 小偷掠走值七萬金鏈

2019-06-28 列印
假扮顧客揀金飾 小偷掠走值七萬金鏈
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　　九龍城發生店舖盜竊案，一名男子假扮顧客進入一店舖聲稱購買金鏈，職員拿出兩條價值共逾七萬元金鏈供其選購，其間疑人趁機將金鏈偷走，職員發現追截不果報警。

　　現場為衙前圍道一間金行，昨午十二時許，一名男子進入金行，向職員聲稱要選購金鏈，六十二歲姓李男職員遂從飾櫃內拿出兩條共值七萬二千元金鏈，男子拿起佯裝揀選，其間趁職員不察覺，偷走兩條金鏈奪門逃去。

  職員發現金鏈不翼而飛，懷疑該名男子偷走追出店外時，已失去對方蹤影遂報警。警方事後翻看閉路電視錄影追緝該名年約二十歲，中等身材，犯案時穿黑T恤、牛仔褲波鞋男子歸案。

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