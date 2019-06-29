  • 2019年6月29日 星期六
  • 30º
  • 80%
熱門： G20習特會中環逃犯條例蔡少芬

日報新聞 > 港聞

新季度賣地包括西九總站上蓋

2019-06-29 列印
■黃偉綸說，今年首兩個季度，政府共推售三幅商業用地。
Previous Next

　　發展局公佈新一季度賣地計劃，將推售一幅近年最大型的商業用地，位於高鐵香港西九龍總站上蓋，會以招標方式出售，可供樓面約二十九萬四千方米。

啟德4C區地重新標售

　　發展局局長黃偉綸表示，在第一季度招標的啟德第4C區地盤商業用地，由於中標者未有在限期前繳付餘額，當局已撤銷有關賣地，並會於第二季度重新招標；預料新一季度的兩幅商業用地可供約三十七萬四千二百平方米樓面面積。

今年首兩季推三商業地

　　黃偉綸說，連同第一季度、並於今日招標推售的啟德一幅商業用地，在今年首兩個季度，政府共推售三幅商業用地，預料可供約四十萬六千二百方米樓面面積。另外，他在二○一九/二○年度賣地計劃中，政府會要求發展商在其中四幅用地，提供勞工及福利局指定的設施。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd