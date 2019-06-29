新季度賣地包括西九總站上蓋

啟德4C區地重新標售
發展局局長黃偉綸表示，在第一季度招標的啟德第4C區地盤商業用地，由於中標者未有在限期前繳付餘額，當局已撤銷有關賣地，並會於第二季度重新招標；預料新一季度的兩幅商業用地可供約三十七萬四千二百平方米樓面面積。
今年首兩季推三商業地
黃偉綸說，連同第一季度、並於今日招標推售的啟德一幅商業用地，在今年首兩個季度，政府共推售三幅商業用地，預料可供約四十萬六千二百方米樓面面積。另外，他在二○一九/二○年度賣地計劃中，政府會要求發展商在其中四幅用地，提供勞工及福利局指定的設施。
中美貿易戰發展，繫於中美元首今天二十國集團（G20）峰會的會面成果。美國總統特朗普和國家主席習近平昨天隔空對話，特朗普稱：「並無承諾過會休戰。」習近平則不點名批評：「發達國家採取單邊主義措施，挑起貿易...
2019-06-29
維權律師王全璋的太太李文足，與六歲兒子，以及王全璋的姊姊，於昨日下午一時五十分到山東臨沂監獄探望王全璋。李文足之後表示，王全璋顯得焦躁、消瘦及蒼老。她又說，見面以後，她更憂慮王全璋的精神狀況。 在王全璋被捕後約四年，李文足首次見到丈夫。她與王全璋見面約三十分鐘，形容丈夫性情大變，表現焦躁，面色發黑。王全璋表示擔心她們母子安全，叫李文足未來兩個月不要再探監。她又指，王全璋似乎完全不聽她說話，只是說在獄中的待遇很好，生活不錯，叫她對公安的態度不要太差。 李文足表示，這次見面與預期不一樣，她憂慮丈夫是因為長期受壓抑，以及被洗腦，才出現目前狀況。他又擔心王全璋即使獲釋，也難與外界溝...
2019-06-29
G20首腦會議第十四次峰會，昨日在日本大阪揭幕。特朗普與習近平在峰會展開前，分別與多國領袖會面。今次被形容為近年「最高賭注」的G20首腦會議，有許多爭議性議題要處理，包括美中貿易戰、地緣政治形勢、氣候變化等。美國總統特朗普嘗試擺出較溫和的姿態，與不同國家的領袖進行雙邊會談。 日本首相安倍晉三在與特朗普進行雙邊會談時，把一份文件交給特朗普，羅列日本商企在美國的投資計劃。特朗普明顯感到滿意和高興，說安倍「送了許多汽車公司到美國」。兩日前有傳特朗普私底下對人說考慮退出美日安保條約。他其後接受訪問時說，美國願意承擔保護日本的責任，但如果美國受襲，日本人只會開着索尼電視機觀看。 特朗...
2019-06-29
由會德豐及港鐵合作發展的將軍澳日出康城GRAND MONTARA，項目於首輪開售前盡推全盤504伙，並全數於今日（29日）開售，一房折實572.8萬入場。 會德豐地產常務董事黃光耀表示，「在扣除景觀...
2019-06-29
市場聚焦明早舉行的「習特會」，港股半年結投資者入市態度審慎，恒指高開後隨即倒跌，其後於28500點反覆拉鋸，尾段跌勢回順，但仍然失守100天線（28578），收報28542點，回吐78點。市場觀望氣氛濃厚，成交金額僅717億元。但港股成功打破「六絕月」魔咒，六月累漲1641點。 六月漲1641點破魔咒 恒指全周升68點，連升第四個星期。總結上半年，港股扭轉去年急插逾13%頹勢，上半年累彈2696點或10.4%；次季則下滑508點。藍籌股方面，以半年計，表現最佳五大藍籌股，依序為中生製藥（1177）、創科實業（669）、中國平安（2318）、友邦（1299）以及萬洲（288）...
2019-06-29
巴黎聖日耳門今夏屢傳有球星跳船，卡雲尼也透露跟球隊合約將於來年夏天到期後，隨時順勢高掛球靴。為完美度過職業生涯最後一年，這名三十二歲射手周六勢在巴西薩爾瓦多接連士哥，領軍於美洲國家盃八強擊敗秘魯，主勝去馬。（Now650台、Now 周日凌晨3:00直播） 聖日耳門球星打算離隊的消息今夏不絕於耳，包括尼馬希望回歸巴塞隆拿，老將保方和丹尼爾已離隊，消息指前者將重返祖雲達斯。正為烏拉圭爭奪美洲盃的卡雲尼明夏約滿，坦言已有「跳船」計劃：「我的想法是盡力履行這份合約，屆時我也將三十三歲，可能不會繼續職業球員生涯。」 卡雲尼今年二月初弄傷大腿腿筋要養傷近兩個月，復出後未能即時重...
2019-06-29
日本人氣家居品牌Francfranc春夏系列於即日開始舉行大減價，多款家品低至半價發售，並且於實體店及網上商店同步進行，方便大家隨時購物。 文︰Angel部份圖片︰陳鐵剛 髮型︰HH Salon@Ro...
2019-06-29
范冰冰與拍拖四年的未婚夫李晨前晚突然在微博發文宣佈分手，回復朋友關係。昨日有網友爆出一段閉路電視的短片，指范冰冰已經懷孕，但BB經手人並非李晨，片中的女子戴上口罩兼腹部微隆，被指樣貌與冰冰相似；而范冰...
2019-06-29
澳門氹仔賭場酒店林立，許多酒店屬於同一賭場集團，都由賭場和商場相連，但有趣的是，不同風格和級數的酒店，會在賭場或者商場中製造不同的環境，比如在「威尼斯人」那一帶人頭湧湧，但走到四季酒店附近，人潮好像被遏制了一樣，無論是商場還是賭場，環境都忽然清靜起來。 開得賭場，當然是希望到哪裏都人頭湧湧，但總是敵不過一個道理，叫作「物以類聚」。 物以類聚，人以群分，在這種滙聚人口的地方最是明顯，某種地方，就是某種人到了那裏才自在，反之，換個環境，跟自己的習性相悖，那就會不自在。於是，不管是賭場還是商場，便好像暗中有條界線一樣，把人群分開。讓人們各適其適，喜歡嘈雜的聚在一起嘈雜，喜歡清靜的...
2019-06-29
練馬師苗禮德自從上月五日憑「銀紙」贏出今季第三十三場頭馬後，至今未再有頭馬進帳，期間只得五席亞軍和十席季軍，可算相當欠運，下周一回歸日賽事，苖禮德將派遣五駒上陣，他揚言要全力打破悶局，其中以「好利錢」和「龍鼓飛揚」機會較佳。 「好利錢」早在前季便抵港，但由於健康問題，上季只出賽一次，今季亦要到上月初才恢復出賽，但其後很快便再跑兩場，剛戰更在田草一千米上名，今次此駒續爭直路賽，苖禮德說：「『好利錢』應該具有一定質素，而且根本未受考驗，所以我們團隊一直不放棄，馬主亦肯耐心等待，如今終於逐漸取得回報。現時牠已能投入正常操練，狀態隨之愈來愈勇，剛戰僅以一馬位落後頭馬『嘉應精英』跑第...
2019-06-29