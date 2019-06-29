住宅售價指數繼續向上 ﻿外圍不明朗仍破頂﻿﻿ 港樓價連升五個月﻿

差餉物業估價署昨日公佈，五月份私人住宅售價指數報三百九十六點八，按月升百分之一點四，較去年七月份三百九十四點八的歷史高位還要高，但升幅較四月份放緩。總結今年首五個月，樓價指數共升百分之十點四，較去年同期的百分之八升幅還多。
細單位年內升10%
面積四百三十方呎以下的細單位樓價創新高，按月升百分之零點八，較去年八月份的高位多百分之零點七。今年以來，細單位樓價已升逾百分之十。面積一千方呎以上的大型單位樓價也破頂，按月升百分之二。
上車盤方面，港島區的平均售價為七百六十六萬元，升逾百分之二；九龍區均價六百四十七萬元，升近百分之一；新界區均價五百九十二萬元，升百分之一。
五月份租金指數報一百九十四點九，按月升百分之零點三六。總結今年首五個月共升百分之零點八三，遠低於去年同期的百分之二點二升幅。
另外，最新一期的中原城市指數整體指數報一百八十七點八三，按周升百分之零點四三，連升兩周，共升百分之零點八四。
代理觀望G20後影響
有地產代理指，中美貿易戰惡化以來，近四星期樓價指數兩跌兩升，反映樓市在高位反覆爭持，相信多個利淡消息，包括啟德商業地王撻訂，以及多次社會大型示威等，會令樓價升勢受阻，但未有轉勢向下，市場正觀望周末G20峰會對後市會起關鍵作用。