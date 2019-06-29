劉鶴努欽談暫緩關稅未達協議

彭博通訊社報道，中國副總理劉鶴以及美國貿易代表萊特希澤和美國財長努欽通電話，話題涉美國暫緩對餘下三千億美元中國貨加徵關稅。劉鶴堅持貿易協議必須平衡，而非一味要求中方作出連串讓步時。萊特希澤指，問題源於中國數十年來的貿易、投資和監管措施不足，而且嚴重違反知識產權規定，認為北京應該比美國付出更多，美方又指就中方堅持強逼技術轉移的問題上。最後雙方未能達成協議。
中方提三大條件 美不解華為禁令
據悉，習近平計劃對特朗普開出貿易談判三大條件，包括解除對華為禁令等，但據華府高級官員指，美國不大可能同意解除對華為的禁令。白宮經濟顧問庫德洛強調，中美元首會晤不能夠預設條件，若會談進展未如理想，特朗普會向中國商品再加徵關稅。
前美國駐北京貿易官員格林表示，中美兩國政治體系與經濟體系存在極大差異，因此中美兩國要解決爭端，可能會先暫停討論貿易和科技上的爭端，但幾個月後始終要面對這些問題。
冠域商業及經濟研究中心主任關焯照預期，若今次中美元首會談，不是預料中的休戰，而是將餘下的三千億美元中國貨加徵百分之十的關稅，香港和美國的經濟只會作適當調整，股市下跌有限；但若出現最差結果，即加關稅至百分之二十五，香港和美國的經濟將出現大調整。