林鄭禮賓府連日工作 無意辭職續服務香港

特首林鄭月娥已十多天沒有公開露面。政務司司長張建宗昨天指出，林鄭月娥最近每日都在禮賓府工作及會見各界別人士，強調政府運作正常。他又指，七月一日早上會如常舉行升旗儀式。



政務司司長張建宗昨天與立法會內務委員會主席李慧琼及副主席郭榮鏗會面。會後他回應傳媒提問，指林鄭月娥每日於禮賓府努力工作，會見警方等不同界別，亦每日舉行早禱會（即每早上政府高層的會議）。他強調政府運作如常，政府會從經驗中吸取教訓。



有傳媒報道，林鄭前天在禮賓府會見大約二十名政商界人士，包括香港友好協進會的李澤鉅、唐英年、林建岳、胡定旭及范徐麗泰等。報道引述消息稱，林鄭在會面中稱，這段時間有好多人問她是否「頂得住」，以及會否辭職。她表示，她很好，沒有問題，會繼續服務香港。她表示，中央十分支持她，又說在現時環境下，一定要支持警方。



至於會否成立獨立調查委員會，她回應說，如果只是調查警方就一定不會，因為現有機制有效。林鄭表明，不會答應不起訴六一二警民衝突中的示威者，因為等於干預司法。



七‧一升旗儀式如期舉行



此外，關於七一升旗禮的安排，張建宗昨天指，升旗禮會如常在灣仔金紫荊廣場舉行，但會視乎天氣情況考慮是否移至室內舉行。他指，基於保安理由，學生及制服團體毋須出席今年的升旗儀式。



另外，張建宗表示，目前財委會仍有四十七項撥款項目有待審議，會加開財委會會議於暑假休會前處理。對於審議的優次，他樂意與不同議員及政黨作交流及溝通。







