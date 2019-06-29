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律師會發表聲明 不應干涉檢控工作

2019-06-29 列印
　　香港律師會發聲明，回應近日有關刑事檢控決定的討論，指出根據《基本法》第六十三條，律政司主管刑事檢察工作，不受任何干涉。

　　聲明表示，在決定是否起訴涉嫌干犯刑事罪行人士時，刑事檢控專員必須全面評估證據及相關情況，並考慮是否有充足證據支持啟動檢控程序，以及有關檢控是否符合公眾利益；若基於個人主觀理解而標籤有關行為，則與客觀決策過程並不相關。

　　聲明又指出，過去的衝突及糾紛，應按運作良好的法律制度處理；而在行使言論、集會、遊行和示威自由權利時，對於尊重法治、他人權利、公共服務正常運作，以及整個社會秩序等方面都不應妥協。

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