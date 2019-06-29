清洪撐警：已相當克制 ﻿退休高院法官﻿﻿冀青年勿向警發洩﻿

反修例事件引發多場警民衝突，警隊備受示威者針對。退休高等法院法官阮雲道向本報表示，政府在修例上確有失誤，但特首正研究和制定相關補救措施，希望年輕人不要採取暴力衝擊行為，亦不應將不滿發洩在警察身上。資深大律師清洪、前律政司司長梁愛詩亦向警隊發訊息，表示支持。清洪指前線警員已相當克制。



阮雲道表示，理解年輕人的訴求，認為特區政府在處理修例一事上確實存在失誤，但特首和相關政策局、局長司長正在研究和制定相關補救措施，修補社會裂痕，希望年輕人能給點時間特區政府，集會和示威時要和平理性，不要採取暴力衝擊的行為，亦不應將個人對特區政府的不滿，發洩在香港警察身上，「大家都是香港人，都愛自己的家園，希望大家能尊重法治精神」。



梁愛詩支持警隊



資深大律師清洪向警隊發訊息，向各盡忠職守的警員稱，鑒於他們近日受到批評，他希望謹此表達支持和理解，「相信社會各界都見到當其時前線的混亂情況，而前線警員已經採取相當克制的措施以嘗試控制情況。」至於有聲音要求警方釋放被捕人士，清洪指警方職責是執行法例，而被捕人士會否被釋放或被檢控，則取決於律政司考慮完證據及相關法例後根據檢控政策作出的決定，此要求已經超出警方作為執法者的權力範圍。



清洪又指，執法部門的職能牽涉到每一位市民的日常生活，包括社會治安、緊急支援等等，他希望各界不應為單一政治事件而對執法部門失去信心。



前律政司司長梁愛詩日前去信警務督察協會​​​主席伍偉基，批評示威者近日包圍警察總部，令警員受傷及構成身心壓力，行為令人憎惡，但同時反映警察盡忠職守，維持社會治安，她對此表示敬意。



