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﻿前高官聯署﻿﻿促獨立調查警民衝突﻿

2019-06-29 列印
　　八名前局長、前副局長及前政助發出聯署信，促請特首林鄭月娥設立法定獨立調查委員會，客觀調查六一二警民衝突的成因和過程，並於調查完成前暫緩針對示威者及警務人員的檢控。聯署者之一勞福局前政助莫宜端強調，調查不但只聚焦於警方，目的是尋求真相。林鄭應主動牽頭回應社會訴求。



　　聯署信建議，由資深法官主持法定獨立調查委員會，調查導致嚴重警民衝突的成因和過程，而非單單調查警務人員的行為。在調查完成並作出建議前，暫緩所有與「六一二事件」及其後引發的衝突中，針對示威者及警務人員的任何檢控。

　　莫宜端強調，成立獨立調查委員會早有先例，調查不但只聚焦於警方。警方於修例風波成為磨心，亦屬不幸。對有消息指，林鄭以對警方有針對性為由而反對設獨立委員會，莫宜端指林鄭作為香港最主要政治領袖，應展現氣度並放下成見，主動牽頭直接回應社會訴求，「放氣球式」放消息只會引起疑慮。

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