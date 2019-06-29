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郭文貴梁頌恆通話　允金撐示威者

2019-06-29 列印
■影片中可見郭文貴（左下角小圖）正與梁頌恆通視像電話。
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　　網上流傳一段影片，遭內地通緝的中國富豪郭文貴與「香港民族陣線」召集人梁頌恆進行視像對話，郭在片中表示會以金錢支持示威者，並稱美國政府會向示威者發簽證和提供保護。梁頌恆接受傳媒查詢時承認，曾與郭文貴進行視像對話。

　　片中背景為夏愨道馬路，相信是本月十七日示威者堵路時所拍。郭在片中強調港人反修例行動一定要快，希望梁要繼續行動。他又向梁保證「需要多少錢我繼續保證」，「美國這邊交給我和班農先生（白宮前首席策略師），他已經接觸了美國幾個最上層的官員，接下來下一周他們都有聲明、公告，除了對你們的簽證、政績，新的美國駐港總領事，會視你們的安全為第一重要。」

　　梁在片中稱「美國那邊就靠你聯絡了」。梁對傳媒承認曾與郭視像對話，但忘記是哪一天在金鐘現場有媒體找他做對話。

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