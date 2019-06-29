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港交所高層疑貪　李小加：涉內部「爛蘋果」

2019-06-29 列印
　　廉署日前拘捕一名港交所前高層，涉在兩間上市公司上市申請審批過程中貪污及公職人員行為失當。港交所行政總裁李小加昨天表示，事件涉內部「爛蘋果」，但強調本港上市制度並無大問題，港交所會不斷完善監管。

　　李小加表示，有關事件涉內部「爛蘋果」，他認為再好的制度也不能完全杜絕「爛蘋果」出現，而爛了的蘋果就要清除。

　　他表示，港交所的上市制度無問題，對上市制度十分有信心，又說再完善或完美的制度亦需要檢視，公司檢視及監管的程序「永遠都在路上」。

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