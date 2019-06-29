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粉嶺婦染日本腦炎　今年首宗

2019-06-29 列印
　　衞生署衞生防護中心正調查一宗日本腦炎本地個案，病者為一名六十三歲女病人，居於粉嶺祥華邨。根據病人家人所提供的資料，該名女病人過往健康良好。該個案為今年本港錄得首宗日本腦炎，屬本地個案。

　　病者自本月二十一日起出現發燒、嘔吐及整體健康情況轉差，並於本月二十三日前往北區醫院急症室求醫，其後入院接受治療。她現時情況嚴重。她的腦脊液樣本經檢驗後，證實對日本腦炎免疫球蛋白M（IgM）抗體呈陽性反應。

　　初步調查顯示，病人潛伏期間沒有外遊，亦沒有到訪農場或接觸豬隻。她於發病前主要往返住所和粉嶺祥華街市及上水石湖墟街市。

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